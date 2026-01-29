Afgevoerde staalslakken uit Oude-Tonge spoorloos

De staalslakken die tot december 2025 lagen opgeslagen op het bedrijventerrein Bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge zijn afgevoerd, maar hun eindbestemming is nog altijd onbekend. De materialen zijn volgens de milieudienst DCMR vervoerd naar het buitenland. Zowel de gemeente als toezichthouders zeggen niet te weten waar de staalslakken nu zijn en wat ermee gebeurt.

Door Evi Vos

De gemeente Goeree-Overflakkee laat weten dat zij geen zicht heeft op de bestemming van de staalslakken en verwijst naar DCMR. DCMR bevestigt dat bij hen is gemeld dat de staalslakken naar het buitenland zijn gebracht. Volgens DCMR is het afvoeren van bouwstoffen niet meldingsplichtig bij hun organisatie. DCMR houdt alleen toezicht op het gebruik van staalslakken en niet op het transport ervan.

Voor toezicht op het vervoer van bouwstoffen is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verantwoordelijk. De ILT laat weten dat zij naar aanleiding van een signaal een onderzoek is gestart. Daarbij wordt bekeken of sprake is van een legale of illegale overbrenging van de staalslakken. Dit gebeurt op basis van de Europese regels voor het transport van afvalstoffen, de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

De ILT kan op dit moment geen inhoudelijke uitspraken doen over de bestemming van de staalslakken of over wat er op de eindlocatie mee gebeurt. Het onderzoek loopt nog. Als blijkt dat de overbrenging niet volgens de regels is verlopen, kan de inspectie handhavend optreden.

De eigenaar van het bedrijventerrein, Comgoed, heeft tot nu toe niet gereageerd op vragen over de afvoer en bestemming van de staalslakken.

Staalslakken

Staalslakken zijn een steenachtig, grijs restproduct (secundaire bouwstof) dat vrijkomt bij de productie van staal uit ruwijzer of schroot. Vanwege hun hardheid en sterkte worden ze vaak gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen, voor dijken, in geluidswallen en bij het ophogen van terreinen. Ze kunnen echter schadelijk zijn voor het milieu. Wanneer staalslakken in contact komen met water, kunnen zware metalen uitlogen, wat schadelijk kan zijn voor de bodem en het oppervlaktewater.

