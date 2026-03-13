Eenzijdig parkeren Voorstraat in Dirksland van de baan





Onder inwoners van de Voorstraat in Dirksland was onrust ontstaan over de geplande herinrichting van de straat en het verlies van parkeerplaatsen. Volledig enkelzijdig parkeren in de Voorstraat was een mogelijke variant, maar deze is inmiddels van tafel. Dit blijkt uit de beantwoording van de gemeente op gestelde vragen van de ChristenUnie.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen waren signalen van inwoners over de mogelijke toename van parkeerdruk en bereikbaarheid. Ook is er door bewoners een petitie georganiseerd. De variant van parkeren aan één kant van de straat is wel onderzocht, omdat het volgens de gemeente voordelen biedt voor verkeersveiligheid en toegankelijkheid. “Uit aanvullende parkeeranalyses en verdere ontwerpuitwerking blijkt dat volledig enkelzijdig parkeren leidt tot ongewenste parkeerdruk in het dorpshart. Daarom wordt deze variant niet als voorkeursrichting toegepast”, antwoordt de gemeente. Het huidige, bijgestelde voorlopig ontwerp kijkt naar gerichte verbeteringen in toegankelijkheid en veiligheid, maar wil hierbij het bestaande parkeeraanbod zo veel mogelijk behouden.

Vier parkeerplaatsen minder

“Om aan deze uitgangspunten te voldoen en de trottoirs aan de Voorstraat toegankelijk te maken, is in het huidige concept-voorlopig ontwerp uitgegaan van het vervallen van circa vier officiële parkeerplaatsen ter hoogte van de aansluiting van de Voorstraat op de Heul. Parkeerdrukmetingen laten zien dat er in omliggende straten voldoende ruimte beschikbaar is om dit (beperkte) verlies op te vangen.” Met deze aanpassingen moet er een veilige, bruikbare trottoirroute komen en moet de entree van het centrum beter toegankelijk worden voor voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers. De komende maanden wordt het ontwerp verder verfijnd om onder meer het vervallen van parkeerplaatsen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om een toegankelijk dorpshart te realiseren. Het definitieve voorlopige ontwerp moet in april 2026 worden gepresenteerd.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel