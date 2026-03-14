Boa's bezoeken freerunners van gymvereniging





Op maandag 9 maart 2026 hebben twee boa's de 13+ freerunners van gymvereniging MH-SD bezocht. Eén van hen is zelf freerunner en heeft er in het verleden les in gegeven. Freerunnen is een combinatie van turntechnieken, rennen, klimmen en klauteren.

Op een ongedwongen manier heeft het duo kennisgemaakt met de jongeren van het freerunnen. Voor deze gelegenheid mochten de deelnemers uit Stad aan ’t Haringvliet ook in de Staver komen trainen. De ene boa heeft geholpen met het verbeteren van een achterwaartse salto, terwijl de andere de meegenomen handboeien heeft uitgetest op een vrijwilliger. Deze boeien bleken populair te zijn bij de jongeren. Zo werd er een rollenspel gehouden om te laten zien hoe een boa iemand staande mag houden en werden er vragen gesteld over het werk en over het freerunnen.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel