Stemmen met beperking: zo toegankelijk zijn de locaties op Goeree-Overflakkee





Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 kunnen de ongeveer 41.000 kiesgerechtigden van Goeree-Overflakkee terecht in 27 stemlokalen verspreid over het eiland. Voor inwoners met een lichamelijke beperking kan het echter lastiger zijn om zelfstandig hun stem uit te brengen in een van deze lokalen. Omroep Archipel onderzocht in samenwerking met Rijnmond en andere streekomroepen hoe toegankelijk de stemlocaties in de regio zijn.

Gemeenten zijn volgens de Kieswet verplicht om stembureaus zo toegankelijk mogelijk in te richten, maar de regels laten ruimte voor interpretatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft richtlijnen voor toegankelijke stembureaus, maar wanneer een stemlokaal officieel als ‘toegankelijk’ geldt, is niet exact vastgelegd.

Niet echt toegankelijk

De Rekenkamer Breda concludeerde op basis van landelijke onderzoeken dat slechts één op de vijf stemlokalen voldoet aan alle richtlijnen: “Opvallend is dat veel gemeenten in hun communicatie naar burgers aangeven dat (praktisch) alle stemlokalen volledig toegankelijk zijn, terwijl dit op basis van het veldwerk van de rekenkamers niet klopt.” Daardoor kan het voorkomen dat een bredere rolstoel alsnog het ‘rolstoeltoegankelijke’ stemlokaal niet in kan komen, of dat de deur niet automatisch open gaat en er ter plekke om hulp gevraagd moet worden.

Goeree-Overflakkee

Volgens de gemeente zijn alle 27 stemlokalen op het eiland rolstoeltoegankelijk. Voor kiezers die slechtziend zijn, is de situatie beperkt: alleen het Diekhuus in Middelharnis beschikt over visuele hulpmiddelen. Voor doven en slechthorenden zijn alle locaties uitgerust met geschikte hulpmiddelen. De gemeente werkt daarnaast met een zogenoemd prokkelduo, waarbij mensen met en zonder beperking samenwerken bij verkiezingsactiviteiten, zoals het bemensen van stemlokalen.

Het aantal stemlokalen op Goeree-Overflakkee komt neer op 3,3 per 5.000 inwoners, wat ongeveer overeenkomt met andere gemeenten in de regio. Volgens de gemeente scoort het eiland goed op rolstoeltoegankelijkheid en hulpmiddelen voor doven en slechthorenden. In andere gemeenten, zoals Vlaardingen en Molenlanden, zijn niet alle stemlokalen volledig rolstoeltoegankelijk of voorzien van hulpmiddelen. Voor slechtzienden is de ondersteuning in vrijwel alle gemeenten beperkt; ook op Goeree-Overflakkee is slechts één stemlokaal uitgerust met visuele hulpmiddelen.

Taxiservice

Sommige gemeenten bieden extra voorzieningen om stemmen voor iedereen mogelijk te maken. In Schiedam en Molenlanden rijdt een gratis taxiservice die mensen met een beperking naar een toegankelijk stemlokaal brengt. Rotterdam en Gorinchem zetten mobiele stemlokalen in bij zorginstellingen. Op Goeree-Overflakkee bestaat zo’n extra service nog niet.

Door Internetredactie Omroep Archipel