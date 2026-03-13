Grote vechtpartij bij busstation Dirksland

Vrijdag 13 maart 2026

Op donderdagavond 12 maart 2026 heeft er rond 21:45 uur een vechtpartij plaatsgevonden bij het busstation in Dirksland. Hierbij was een groep jongeren betrokken, bevestigt de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Bij het incident kwamen meerdere politieauto’s ter plaatse om de groep van 15 à 20 jongeren uit elkaar te halen en de situatie onder controle te krijgen. Wat de aanleiding was van de vechtpartij, is vooralsnog niet duidelijk. Of er bij het incident gewonden zijn gevallen die medische hulp nodig hadden, is door de politie nog niet bevestigd.

Door Internetredactie Omroep Archipel

