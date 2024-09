Afscheid en jubileum op de markt in Middelharnis

Peter van den Pol heeft woensdag 25 september 2024 afscheid genomen van de markt in Middelharnis. Hij heeft er veertig jaar gestaan. Hoewel hij nog niet met pensioen gaat, stopt hij met zijn vaste plek op de weekmarkt in Middelharnis. Peter kreeg een aanbod om op de markt in Oud-Beijerland te staan, wat hem dagelijks anderhalf uur reistijd bespaart. Dit maakte het voor hem aantrekkelijker om de overstap te naar Oud-Beijerland te maken.

Op zijn laatste werkdag op de markt in Middelharnis kreeg Peter als dank een mooie bos bloemen van wethouder Henk van Putten, als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet. Daarnaast was er een feestelijk tintje op de markt, omdat collega-kaasboer Dammers zijn 44ste verjaardag vierde en 25 jaar op de weekmarkt stond. Sterker nog, de kaasboer begon 25 jaar geleden op de markt in Sommelsdijk met zijn eigen kraam.



Door Internetredactie Omroep Archipel