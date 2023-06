Afsluiting Brouwersdam tijdens Concert at Sea

Rijkswaterstaat heeft aangekondigd dat de N57 over de Brouwersdam tijdelijk afgesloten zal worden tijdens het evenement Concert at Sea, van donderdag 22 juni om 09:00 uur tot zondag 25 juni om 04:00 uur. Deze beslissing is genomen met het oog op de veiligheid van de bezoekers van het festival en de weggebruikers.

Rijkswaterstaat is zich bewust van het feit dat dit nog meer omrijden betekent. Martijn Kapel, communicatieadviseur en persvoorlichter van Rijkswaterstaat Zee en Delta: "Daar zijn we ons zeer bewust van. Echter, dat is geen reden om in te leveren op de veiligheid voor bezoekers van Concert at Sea en weggebruikers. Afwegingen zijn ook in deze zorgvuldig gemaakt. Voor alle weggebruikers geldt de aangegeven omleidingsroute.”

De aankondiging van de afsluiting heeft tot vragen geleid bij mensen uit Zeeland en de regio Rotterdam, die al te maken hebben met extra drukte vanwege de sluiting van de Haringvlietbrug op de A29. Maar een troost. De route via de parallelweg aan de Grevelingenzijde is tijdens het festival gewoon beschikbaar voor verkeer (geen vrachtverkeer). Wel moet men rekening houden met grote drukte en vertraging.

De strandtenten en bedrijven rondom de Brouwerdam zijn bereikbaar rondom en tijdens het festival, inclusief parkeermogelijkheid.

Voor meer informatie over de afsluiting van de Brouwersdam kunnen weggebruikers terecht op de website www.rwsverkeersinfo.nl.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws