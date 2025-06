De Aziatische hoornaar rukt op in Nederland. Ook op Goeree-Overflakkee. “Twee jaar geleden leek de invasie nog beperkt tot Zeeland”, vertelt imker Servaas van imkerij Achter het Duinhek in Ouddorp. “In april van dit jaar zijn op het eiland al tien exemplaren gevangen. Ter vergelijking: vorig jaar werd de eerste pas in augustus waargenomen. 2025 wordt zonder twijfel het jaar van de Aziatische hoornaar op Goeree-Overflakkee.”

Door Linda van der Klooster

De soort is makkelijk te herkennen aan zijn gele poten. De Europese hoornaar heeft die niet. De Aziatische variant bouwt in de zomer opvallend grote nesten. “Soms zo groot als een skippybal. Hij consumeert per nest tot wel 11 kilo insecten per jaar. Dat zijn naar schatting 100.000 insecten, waarvan 40% honingbijen. De overige 60% bestaat uit wilde bijen, hommels, wespen en andere bestuivers.”

Deze vraatzucht heeft ernstige gevolgen voor de biodiversiteit en het bestuivingsproces. Volgens het Kenniscentrum Insecten is de Aziatische Hoornaar niet meer effectief te bestrijden. Dat zou ook te duur worden. Op basis van de bevindingen van het Kenniscentrum besloot de provincie Zuid-Holland zich vorige jaar grotendeels terug te trekken uit de actieve bestrijding. Maar imkers en wetenschappers zeggen dat het een invasieve exoot is, een van nature niet uit Nederland afkomstige soort, die schadelijk is. Niet alleen voor de biodiversiteit, maar ook voor de volksgezondheid.

"In het voorjaar zijn de nesten nog relatief klein en zitten ze laag in bijvoorbeeld vogelhuisjes, waar ze nog handmatig kunnen worden verwijderd", legt Frans Oldenburg, contactpersoon bestrijding Aziatische hoornaar uit. "Later in het seizoen nestelen de hoornaars zich vaak op dertig meter hoogte in boomtoppen, wat ingrijpen met hoogwerkers vereist en de kosten en het risico aanzienlijk doet toenemen."

Het gevaar gaat verder dan ecologische schade. De dieren kunnen agressief optreden: bij het verstoren van een nest vliegen ze massaal aan en volgen ze hun doelwit langere tijd. “Bij een wespennest kun je nog weglopen en is het voorbij, maar deze hoornaars blijven je achtervolgen.” Professionele bestrijders dragen dan ook beschermende pakken die veel dikker zijn dan de kleding die een bijenimker draagt.

Kijk hier voor meer informatie over de Aziatische hoornaar.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.