Over twee maanden klinkt het startschot van de Omloop weer. Op 29 en 30 augustus 2025 vertrekken honderden lopers voor een wandeltocht van 110 (Long Distance Walk) of 80 kilometer (Kennedymars).

Door Linda van der Klooster

De inschrijving voor de 35e Omloop is op 1 april gestart en heeft een recordaantal inschrijvingen. “Tot op heden hebben we 562 inschrijvingen,” vertelt het bestuur van de wandeltocht. “Het grootste deel heeft zich ingeschreven voor de 110 kilometer. De gemiddelde leeftijd van de aanmelders tot nu toe is 33 jaar. Dat is vrij jong voor langeafstandslopen. Er zijn ook veel nieuwe namen bij, dus mensen die voor het eerst dit bijzondere evenement gaan ervaren.”

Met het aantal inschrijvingen op dit moment loopt de organisatie voor op vorig jaar. “Vorig jaar zijn we uiteindelijk uitgekomen op een totaal van 865. Dus als we deze trend doorzetten, dan komen we zeker boven de 900 uit. Misschien zelfs dat we de magische duizend aantikken.”

Alle voorbereidingen zijn goed gestart. “We staan waar we moeten staan op dit moment. Dus als je het hebt over de indeling van de posten, eten, drinken, vrijwilligers, benaderen van mensen: dat loopt gewoon eigenlijk hartstikke goed.”

Ook is er een nieuw logo, waar de organisatie trots op is. “Daar zie je eigenlijk het eiland naar voren komen, omdat het natuurlijk een rondje rond het eiland is, en de voetdruk zie je er ook in terug. Ook de contrasten van water, grasdijken en strand komen erin terug. Dus het logo heeft eigenlijk een zeer modern jasje gekregen en we zijn er trots op.”

De organisatie heeft mokken te koop met daarop het nieuwe logo van de Omloop en een karabijnhaak om de mok aan riem of rugzak op te hangen. “We zijn net als vorig jaar een ‘cupless evenement’. Dat betekent dat wij geen bekertjes geven van plastic of van karton. Van de deelnemers wordt gevraagd een eigen beker of fles mee te nemen. Daarom bieden we deze mok ook aan.” De mokken zijn nu al te koop bij Tamara’s horeca in het MFC ‘t Centrum van Ooltgensplaat en zullen ook bij de start te koop zijn. “Er is een eerste oplage van 400 en die loopt zeer goed. Misschien is het wel een soort collector’s item voor deelnemers.”

De route is ten opzichte van vorig jaar een klein beetje veranderd. “We gaan iets met de Slikken doen en we gaan kleinere stukjes bij het strand aanpassen. Maar over het algemeen blijft de route zoals hij is. We gaan niet dwars door het eiland of wat dan ook heen. Dus de start is zoals gebruikelijk in Ooltgensplaat. En daar eindigt ook de 110. Net als vorig jaar eindigt de 80 in Herkingen. De finishlocatie krijgt een upgrade. Daar zijn de vrijwilligers heel enthousiast en positief mee bezig.”

Bij de overige posten zal weer muziek komen, in samenwerking met Remco de Boet van Jailhouse. “De meeste posten zullen een bandje hebben van Flakkeese afkomst.”

De organisatie heeft er alweer zin in. “We zijn er klaar voor. Ik hoop dat de mensen die twijfelen, niet tot het laatste moment wachten om zich in te schrijven. Dat scheelt de organisatie vlak voor de loop veel energie. Ja, we zijn er klaar voor, maar help ons alsjeblieft door je tijdig in te schrijven.”

Meer info: www.dewandeltocht.nl

