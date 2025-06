Hoe zorgen we voor meer verbinding op school en omgeving tussen leerlingen/mensen met en zonder migratieachtergrond? Met deze beleidsvraag - die vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee is gesteld - gingen de leerlingen van klas 3E en 3G van RGO Beroepscampus aan de slag.

En daar kwamen verassend mooie voorstellen uit voort. Allemaal gericht op verbinding en inclusiviteit. Zo ontstonden ideeën voor een muziekfeest met stijlen uit verschillende culturen, een voetbaltoernooi voor leerlingen en statushouders en een cultuurdag waarbij eten mensen samenbrengt. Ook werden er initiatieven bedacht om jongeren te betrekken, zoals een muziekfestival door en voor gevluchte jongeren en projecten om Oekraïense leerlingen zich meer thuis te laten voelen op school. Daarnaast waren er praktische voorstellen, zoals een toegankelijke ontmoetingsplek en zwemlessen volgens een buddy-systeem. Tot slot werd ook verbinding via games genoemd als een laagdrempelige manier om jongeren samen te brengen.

Speaking Minds

De voorstellen van de leerlingen kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Via het project ‘Speaking Minds’ van ‘Save the Children’ hebben de leerlingen een aantal weken onderzoek gedaan. In de eerste bijeenkomsten gingen zij in gesprek met beleidsmedewerkers en professionals van de gemeente om meer te weten te komen over wat er speelt binnen de gemeente. In de vierde bijeenkomst gingen de leerlingen op veldbezoek en bekeken zij welke voorzieningen er allemaal zijn. Met al deze informatie formuleerden de jongeren een advies voor de gemeente.

Presenteren aan de wethouder

Woensdag 11 juni 2025 werden de adviezen gepresenteerd in het Rondeel in Middelharnis aan wethouder Bruggeman. Wethouder Berend Jan Bruggeman: “Ik ben onder de indruk van de creativiteit en betrokkenheid van de leerlingen. Ze hebben laten zien dat ze goed kunnen meedenken over belangrijke onderwerpen. Hun ideeën zijn concreet en sluiten aan bij wat er leeft in onze samenleving. Daar kunnen wij als gemeente echt wat mee. Daarnaast praten we ook liever met de jeugd dan over de jeugd. Dus we moedigen ze graag aan om hun talenten onder andere via Speaking Minds te laten zien.”

Drie maanden later komt de wethouder terug in de klassen om te laten weten wat de gemeente met de plannen gaat doen. Ook de leerlingen zijn enthousiast over het project. Docent Liza Engelkamp vertelt daarover: ”Onze leerlingen krijgen de kans politiek van een andere kant te bekijken. Het is mooi om te zien hoe serieus zij met de onderwerpen aan de slag gaan. Je ziet de leerlingen groeien.”

