Op donderdagavond 19 juni 2025 ontvingen de deelnemers van de cursus Politiek Actief een certificaat als bewijs van het afronden van deze cursus. Ruim 30 inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben de cursus gevolgd in bestuurscentrum Het Rondeel in Middelharnis. Met deze cursus wilde de gemeenteraad inwoners de mogelijkheid bieden om een kijkje te nemen in de lokale politieke keuken.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Tijdens vijf bijeenkomsten leerden de cursisten onder meer hoe raadsleden amendementen en moties maken en op welke manieren inwoners invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Theorie werd afgewisseld met praktische opdrachten.

Er was een training overtuigend debatteren en deelnemers konden speeddaten met raadsleden. Verschillende gastdocenten gaven presentaties. Omdat er veel aanmeldingen waren, is besloten om twee cursussen te organiseren.

De gratis cursus werd afgesloten met het bijwonen van de raadsvergadering op 19 juni. De agenda van de raadsvergadering werd met de cursisten vooraf doorgenomen en met een kritische blik volgden zij vanaf de tribune in de raadzaal de vergadering.

Door Internetredactie Omroep Archipel