De KNRM en de brandweer zijn maandagmiddag 23 juni 2025 gealarmeerd voor een surfer in nood in de Geul van Herkingen, een vaargeul in het Grevelingenmeer.

De precieze locatie van de surfer was onduidelijk. Brandweerlieden gingen aanvankelijk te water vanaf de kant, maar de afstand tot de surfer bleek te groot. Daarom is de brandweer verder gegaan per boot. Tegelijkertijd kwam ook de KNRM met een reddingboot ter plaatse.

Nog voordat de hulpdiensten de surfer bereikten, had een passerende zeilboot hem al uit het water gehaald. De KNRM heeft vervolgens de surfer van de zeilboot overgenomen en veilig aan wal gebracht in de haven van Herkingen.

De surfer is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Door Internetredactie Omroep Archipel