Wie op donderdag 19 juni 2025 over den Oostdieck in Sommelsdijk liep, hoorde een hoop geroezemoes uit het proeflokaal van Solaes. Boer & zus die op woensdag, donderdag en vrijdag het etablissement runt als werk-leerplek, caterde deze avond een bijzonder nieuw event: Zin in zomaar. Initiatiefnemer Zij aan zee is enthousiast, zoveel ondernemende vrouwen bij elkaar, dat overtrof hun stoutste dromen.

Het gilde van ondernemende vrouwen trok veertig éénpitters, waarvan sommigen zelfs de zomerborrel van de Vogel eerder voor deze nieuwkomer verlieten. “Ik was nieuwsgierig”, zegt één van de deelnemers, “vrouwen maken het elkaar niet altijd makkelijk, maar er heerste een relaxte sfeer vol sisterhood, het voelde eigenlijk meteen goed.” Een ander vult aan: “We zijn allemaal lekker nuchter en praktisch, dat merk je, het blijft gewoon Flakkee eej.”

Samensmelting van expertises

Het kernteam had de avond voorbereid. Een eerste echte samenwerking van het ondernemersgilde. Mooie test om te zien of hun formule werkt. “Tijd voor aftasten, hadden we niet, we hebben het in vier weken georganiseerd, lachen ze. “Laten we het zo zeggen, we hebben elkaar nog beter leren kennen. We wisten wel wat iedereen deed, maar bij een organisatie als deze smolten alle expertises samen. Van fotografie tot facturatie, presentatie en catering. Het ging allemaal heel organisch; waar de één aan dacht, had de ander al gedaan. Soms moesten we gewoon even op de rem gaan staan.“

Van vintage studio tot virtual assistant

De collega-ondernemers werden ontvangen met een hapje en drankje en voorzien van een sticker, op basis waarvan ze later in kleine groepen konden kennismaken met elkaar. De variëteit was groot van nagelstyliste tot hondenuitlaatservice, van zeilcharter tot bed and breakfast eigenaar, van kindercoach tot tekstschrijver ze waren allemaal daar. Verschillende vragen passeerden de revue: ‘Van wie ben joe ereen? tot ‘Wat is jouw stip op de horizon?’ Er werd naast het houden van serieuze betogen ook veel gelachen. Zo was één van de vragen 'Praat je ook wel eens tegen jezelf?’ iets dat iedereen meteen herkende. “Haha daar is voor ons als éénpitters niks geks aan.” “Precies, een beetje ondernemer neemt zichzelf met een gezonde dosis humor”, vindt het gilde, “maar wat ondersteuning van of even sparren met een collega is soms wel fijn, zo houd je de zaken strak en toch luchtig.”

In je up bij de club

De mensen van Boer & Zus hadden zich uitgesloofd in de keuken en verwenden iedereen met lekkere hapjes. “We boffen maar met zo’n variëteit in ons gilde, het is zo tof hoe ieder z’n rol pakt.” De netwerkavond was geheel vrijblijvend, als ondernemers interesse hebben, kunnen ze zich aansluiten bij het kern- of meewerkteam. Er tussen wisselen omdat dat op dat moment in je agenda beter uitkomt, vinden de dames van Zij aan zee alleen maar goed. “We doen het er allemaal maar bij, maar wel zij aan zij.”

