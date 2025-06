De komende jaren krijgen veel basisscholen op Goeree-Overflakkee te maken met nieuwbouw of grootschalige renovatie. De gemeente investeert daarom fors in de onderwijshuisvesting. Het omvangrijke project wordt uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen van SOPOGO, CBS De Hoeksteen en Kindwijs. Werkzaamheden staan gepland in onder meer Den Bommel, Nieuwe-Tonge, Ooltgensplaat, Ouddorp, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet.

Maatwerk per dorp

Elke locatie vraagt om een eigen aanpak. Bij nieuwbouw wordt in overleg met schoolbesturen en maatschappelijke partners gezocht naar de meest geschikte locatie. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke uitbreidingen, zoals een sportzaal, kinderopvang of andere maatschappelijke voorzieningen. Bij renovaties ligt de focus op het duurzaam geschikt maken van bestaande gebouwen voor langdurig gebruik.

Verduurzaming als prioriteit

Veel schoolgebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van het moderne onderwijs. Ze komen daarom in aanmerking voor levensduurverlengende renovaties, waarbij energetische verduurzaming een belangrijk aandachtspunt is. Ook gemeenschapshuis De Bommelstee in Den Bommel wordt hierin meegenomen. “Ja, het is hard nodig. De plannen zijn al een tijd geleden aangekondigd, maar helaas horen we er niets meer van,” zegt Aletta de Blok, beheerder van De Bommelstee.

Multifunctionele accommodaties in opkomst

Er is brede steun voor de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties. Ook wethouder Berend Jan Bruggeman ziet veel voordelen in het samenbrengen van basisscholen en kinderopvang. “De multifunctionele accommodatie in Sommelsdijk is het eerste concrete voorbeeld van deze ontwikkeling. Ook in Stad aan ’t Haringvliet en Ouddorp wordt gewerkt aan vergelijkbare integrale voorzieningen, waarin samenwerking en een doorgaande lijn voor kinderen centraal staan,” aldus Bruggeman. “Zo investeren we duurzaam in sterke, toekomstbestendige voorzieningen voor kinderen, ouders en onderwijsprofessionals,” voegt hij daaraan toe.

Kibeo

In Ouddorp werken kinderopvangorganisatie Kibeo en openbare basisschool De Westhoek al jaren samen, hoewel ze nu nog op loopafstand van elkaar zijn gevestigd. Beide partijen hebben de wens uitgesproken om samen een Kindcentrum te vormen. De gemeente en betrokken partners zien bovendien voordelen in het koppelen van dit Kindcentrum aan het nabijgelegen zalencentrum Dorpstienden en de bestaande sporthal.

“De ontwikkeling van een kind begint vanaf het allereerste moment. Daarom is het belangrijk dat opvang en onderwijs vanaf het begin écht op elkaar aansluiten. Op Goeree-Overflakkee werken we binnen verschillende kindcentra intensief samen met scholen, vanuit een gedeelde visie. Wat ons betreft blijft dat de koers voor kindontwikkeling op het eiland in de komende jaren,” zegt Michaela Kwekkeboom, regiodirecteur bij Kibeo.

Multifunctionele accommodaties bieden kansen voor samenwerking en flexibel gebruik van ruimtes – een belangrijk speerpunt binnen het huisvestingsplan voor schoolgebouwen in de gemeente. Wanneer de uitvoering daadwerkelijk van start gaat, is op dit moment nog niet bekend.

