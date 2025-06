Een groep fanatieke fietsers uit Den Bommel trapt op donderdag 3 juli 2025 af voor een bijzondere tocht: de ‘Alzheimer 500’. In drie dagen fietsen zij maar liefst 500 kilometer om geld op te halen voor onderzoek naar dementie. De tocht volgt grotendeels de Waterlinieroute, die normaal gesproken 410 kilometer lang is en loopt van Bergen op Zoom naar Volendam. Maar de Bommelse groep heeft daar een eigen draai aan gegeven.

Door Ron Broekhart

Van Den Bommel naar Edam

De veertien renners, bijgestaan door een man in de bezemwagen, hebben de route verlengd tot 500 kilometer. “We wilden er écht 500 van maken, dus starten we in Den Bommel en eindigen we niet in Volendam, maar iets verderop in Edam,” vertelt teamleider Carlo Visbeen. De tocht leidt via Tholen en de Oesterdam naar Bergen op Zoom. Vanaf daar volgen de renners de officiële Waterlinieroute. Onderweg wordt overnacht in Geertruidenberg, Weesp en Volendam.

Fietsen met een missie

De groep, die zichzelf de ‘Snelle Wielers’ noemt, is geen onbekende in het fietsen voor het goede doel. Drie jaar geleden reden ze de Grenspalenroute langs de Belgische kust en haalden toen ruim 7.200 euro op voor KNGF Geleidehonden. “Toen hebben we zelfs met negen man een pup geadopteerd,” vertelt Visbeen lachend. Dit jaar fietsen ze voor onderzoek naar dementie, een onderwerp dat hen persoonlijk raakt. “Binnen onze vriendengroep zijn twee gevallen van alzheimer. Dat maakt het heel concreet,” legt Visbeen uit. “We maken toch regelmatig tochten, dus waarom zouden we dat niet koppelen aan een goed doel? Fietsen doen we toch wel.”

Streefbedrag al bijna gehaald

Het oorspronkelijke streefbedrag van 16.000 euro is inmiddels achterhaald. “We hebben het al een paar keer moeten verhogen. De teller staat nu op 18.000 euro, dus we gaan binnenkort bijstellen naar 20.000,” aldus een tevreden Visbeen.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. Het is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. 1 op de 5 mensen krijgt dementie en 1 op de 3 volwassenen in Nederland is momenteel mantelzorger. Doneren kan op de website van Snelle Wielers, Alzheimer 500.

