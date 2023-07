Afsluiting door dodelijk ongeval tussen Middelharnis en Nieuwe-Tonge

Maandagmiddag 24 juli 2023 heeft er een dodelijke aanrijding plaatsgevonden op de N215 tussen een vrachtwagen en een auto. Hierbij is de 24-jarige bestuurder van de auto komen te overlijden. De bestuurder van de vrachtwagen is erg geschrokken, maar bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

De hulpdiensten werden om 14:12 uur gealarmeerd en zijn direct ter plaatse gegaan om assistentie te verlenen. Hulp mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht middels een verkeersongevallenanalyse. Er is niemand aangehouden. Vooralsnog is de politie wel op zoek naar één specifieke getuige die reed op de N215 rond 14:00 uur in de richting van Oude-Tonge vanuit Middelharnis. Deze auto zou hebben moeten uitwijken voor een tegenliggende auto. De politie vraagt de persoon zich te melden.

Vanwege het ongeval is de N215 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer moet rekening houden met flinke vertraging.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws