Waterschap verlaagt tijdelijk waterpeil in Zuiderdiep voor onderhoud





Het waterschap Hollandse Delta verlaagt op dinsdag 9 en woensdag 10 juni 2026 tijdelijk het waterpeil in het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee om onderhoud uit te voeren aan een waterafvoer in de polder Goekoop. Het gaat om werkzaamheden waarbij een klep onder water wordt gerepareerd, wat alleen kan bij een lager waterpeil.

De verlaging begint in de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 juni 2026, wanneer het waterschap gecontroleerd water afvoert. Het waterpeil daalt daarbij tot ongeveer -0,80 meter ten opzichte van NAP, ongeveer 40 centimeter lager dan normaal in deze periode van het jaar. De werkzaamheden duren naar verwachting tot woensdag aan het einde van de dag.

Op donderdagochtend 11 juni 2026 wordt het waterpeil weer langzaam verhoogd. Het is afhankelijk van de omstandigheden, zoals de waterstand in het Haringvliet, wanneer het normale niveau in het Zuiderdiep weer is bereikt. Dit wordt naar verwachting later die middag.

Volgens het waterschap heeft de tijdelijke verlaging beperkte gevolgen voor de omgeving. Het havenkanaal van Goedereede blijft op hetzelfde niveau. De havenkanalen van Dirksland en Stellendam bewegen wel mee met de verlaging van het waterpeil, maar daar worden geen problemen verwacht. Ook voor de landbouw in het gebied worden geen nadelige effecten voorzien.

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Door Internetredactie Omroep Archipel