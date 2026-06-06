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Eilanden Grevelingen krijgen duurzame nieuwe voorzieningen

Eilanden Grevelingen krijgen duurzame nieuwe voorzieningen - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Zaterdag 6 juni 2026

Het Grevelingenmeer krijgt vernieuwde voorzieningen voor recreanten. Twaalf afmeerboeien zijn geplaatst en op verschillende recreatie-eilanden worden de toiletten vernieuwd.


De werkzaamheden vinden plaats tussen mei en het najaar van 2026 en worden uitgevoerd door partijen die samenwerken in het Bestuurlijk Overleg Grevelingen. Daarbij zijn onder meer gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer betrokken.

De twaalf afmeerboeien zijn inmiddels geplaatst. Zes liggen bij De Punt en zes bij de Mosselbanken. Watersporters kunnen hier met één boot per boei aanmeren. De ligplaatsen zijn bedoeld voor boten van 7 tot 15 meter.

Ook de toiletvoorzieningen op de eilanden Archipel, Mosselbanken Oost en West, Stampersplaat en Ossehoek worden vernieuwd. De werkzaamheden starten voor de zomervakantie en lopen door tot het najaar van 2026. In het hoogseizoen wordt niet gewerkt om overlast voor bezoekers te beperken.

De nieuwe toiletten zijn bedoeld voor locaties zonder aansluiting op elektriciteit en riolering. Het afvalwater wordt opgevangen in tanks en doorspoelen gebeurt met een handmatige waterpomp.
“Er is hier verder geen elektriciteit of riolering. Dus het wordt opgevangen in die bakken. Je kunt met een waterpomp doortrekken”, zegt boswachter Melanie van Zweeden.

De werkzaamheden worden betaald uit het Gebiedsfonds Grevelingen. Voor de afmeerboeien is ook subsidie verstrekt door de provincie Zuid-Holland.

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Door Internetredactie Omroep Archipel

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