Nieuwe dorpsapp brengt inwoners van Ooltgensplaat dichter bij elkaar





De nieuwe dorpsapp van Ooltgensplaat is in de eerste weken al zo'n 500 keer gedownload. Met de applicatie, die half mei 2026 werd gelanceerd door de Dorpsraad, worden inwoners sneller en makkelijker geïnformeerd over nieuws en activiteiten in het dorp.

Volgens de Dorpsraad is de applicatie ontwikkeld voor en door Ooltgensplaat. “We willen inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers dichter bij elkaar brengen en de betrokkenheid binnen het dorp vergroten,” aldus de organisatie. Zo kunnen lokale verenigingen, bedrijven en goede doelen gratis gebruikmaken van het platform om informatie te delen.

Gert Tuinder, voorzitter van de Dorpsraad, vertelt dat ze ruim acht maanden bezig zijn geweest met de ontwikkeling en de voorbereiding ervan. Het doel was om een overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig platform te maken. “Het idee klinkt eenvoudig, maar er komt veel bij kijken. Denk aan de technische inrichting, privacy en veiligheid, het opzetten van verschillende rubrieken, afspraken met verenigingen en ondernemers, communicatie richting inwoners en het testen van alles voordat de app live kon gaan.”

Papieren dorpsblad

Al jaren wordt het dorpsblad Hart voor de Plaet uitgegeven door de Dorpsraad. Het idee voor de app ontstond vanuit de wens om inwoners op een moderne en eigentijdse manier te informeren over wat er speelt in het dorp. “We zagen dat steeds meer mensen hun informatie digitaal ontvangen. Daarnaast hebben we te maken met sterk stijgende druk- en verspreidingskosten van de papieren krant. De app biedt daarom een mooie aanvulling op het bestaande dorpsblad en helpt ons tegelijkertijd om de communicatie toekomstbestendig en betaalbaar te houden.” Ze zien het dan ook niet als vervanging van bestaande communicatiemiddelen, maar als “een waardevolle aanvulling die past bij deze tijd.”

In de eerste weken is de app al meer dan 500 keer gedownload. “Dat is iets waar we als Dorpsraad ontzettend trots op zijn. Het laat zien dat er behoefte is aan een centraal platform waar inwoners snel kunnen zien wat er in het dorp gebeurt.”

Volgens Gert weten ook verenigingen, stichtingen, ondernemers en andere organisaties de app inmiddels goed te vinden. “Er wordt al actief gebruikgemaakt van de mogelijkheid om activiteiten, nieuwsberichten en aankondigingen te plaatsen. Juist die brede samenwerking maakt de app waardevol; het is echt een platform van en voor het dorp geworden", zegt hij trots.

“En wat wij misschien wel het mooiste vinden, is dat de app mensen makkelijker met elkaar verbindt. Inwoners blijven beter op de hoogte van activiteiten, verenigingen krijgen meer zichtbaarheid en ondernemers kunnen zich presenteren aan een breed lokaal publiek. Daarmee draagt de app bij aan de leefbaarheid en betrokkenheid binnen Ooltgensplaat.”

De app is beschikbaar voor Android en iOS en kan worden gevonden met de zoekterm 'de Plaet'.

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Door Internetredactie Omroep Archipel