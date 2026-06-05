Surfer buiten bewustzijn aangetroffen en overleden





Vrijdagmiddag 5 juni 2026 zijn rond 12:20 uur meerdere hulpdiensten opgeroepen naar de Ossenhoek bij Ouddorp. Politie, brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen met spoed ter plaatse.

Volgens de politie werd een surfer buiten bewustzijn in het water aangetroffen. Hulpverleners zijn direct gestart met reanimatie, maar deze hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

Het is nog onduidelijk of de man onwel is geworden of dat er sprake was van een ongeluk.

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Door Internetredactie Omroep Archipel