Afsluiting Oudelandsedijk, dit moet je weten over de omleidingsroutes

Vanaf 27 oktober tot en met 19 december 2025 is de Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden. In de video legt omgevingsmanager Liesbeth van Dijke van aannemer Van Gelder uit welke omleidingsroutes gelden en waarom de afsluiting nodig is.

Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld voor auto’s, fietsers en het openbaar vervoer. Verkeersregelaars zijn ter plaatse aanwezig om informatie te geven over de bereikbaarheid van woningen. De routes zijn vastgesteld in overleg met de veiligheidsregio, het waterschap, gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en Connexxion.

Meer informatie over de omleidingen is te vinden via debouw.app/projects/wegonderhoud-oudelandsedijk-sommelsdijk.

Door Internetredactie Omroep Archipel