Gemeente presenteert plan voor nieuw zwembad

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft donderdag 4 december 2025 het plan voor een nieuw zwembad op Goeree-Overflakkee gepresenteerd. Tijdens de presentatieavond werd er uitleg gegeven over de locatie, het ontwerp en de planning van het nieuwe zwembad. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op donderdag 18 december 2025.

Het plan is opgesteld omdat de huidige zwembaden De Gooye in Dirksland en De Staver in Sommelsdijk beide ruim 40 jaar oud zijn en aan vervanging toe zijn. Renovatie is te kostbaar, aldus de gemeente. In 2020 werd besloten dat één nieuw, centraal gelegen zwembad de twee oude zwembaden moet vervangen.

De gemeente onderzocht de afgelopen periode drie mogelijke locaties: bij sportcomplex De Gooye in Dirksland, bij recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk en een nieuwe locatie tussen Dirksland en Middelharnis. Via het participatieplatform praatmee.goeree-overflakkee.nl konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe zwembad. Meer dan 1.200 mensen vulden de enquête in. Hun reacties zijn meegenomen bij de uiteindelijke keuze.

De Staver

Uit het onderzoek naar bereikbaarheid, duurzaamheid en samenwerking met bestaande voorzieningen, blijkt dat De Staver de meest geschikte locatie is. Voor deze plek is het zwembad onderzocht in verschillende varianten. Het plan dat nu favoriet is, bouwt het zwembad op de huidige locatie van het Prieel. Zo kan het bestaande zwembad openblijven tot de nieuwbouw klaar is.

Het nieuwe zwembad krijgt een 25-meter wedstrijdbad en een multifunctioneel bad. Ook de horeca en multifunctionele ruimtes worden vernieuwd. Het ontwerp sluit aan bij de wensen van gebruikers en bezoekers en zorgt voor een efficiënte, aantrekkelijke accommodatie. Door de geplande vervanging van de geveldelen van de sporthallen krijgt het hele complex een frisse uitstraling. Ook is rekening gehouden met een duurzame energievoorziening voor de toekomst.

Instemmen

Wethouder Berend Jan Bruggeman zegt over het plan: “We willen investeren in een plek waar sport, ontmoeting en ontspanning samenkomen. Een toekomstbestendig zwembad dat past bij onze inwoners en de schaal van het eiland. Door functies te bundelen ontstaat een levendige voorziening waar we trots op kunnen zijn.”

Als de gemeenteraad op 18 december 2025 instemt met het plan, start de gemeente direct met de aanbesteding. De verwachting is dat de werkzaamheden begin 2028 kunnen starten en dat het nieuwe zwembad in 2030 klaar is.

