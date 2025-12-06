Staalslakken op Bedrijvenpark Oostflakkee worden verwijderd

Op Bedrijvenpark Oostflakkee in Oude-Tonge worden binnenkort de opgeslagen staalslakken verwijderd. De slakken, die sinds 2019 op het terrein liggen, werden eerder gebruikt als versteviging onder een nieuw bedrijfspand en bestrating en opgeslagen in een afgedekte opslagplaats. De verwijdering is het gevolg van gewijzigde plannen voor de locatie en wordt gecontroleerd door de Milieudienst DCMR.

Staalslakken ontstaan bij de productie van staal en lijken op steen. In Nederland worden ze gebruikt als bouwstof, bijvoorbeeld onder wegen of om dijken en geluidswallen te verhogen. Door het productieproces bevatten ze kalk, dat oplost in water en het sterk basisch maakt, wat schadelijk kan zijn voor planten en dieren. Ook kunnen metalen uit de slakken in de bodem of het grondwater terechtkomen. Soms worden staalslakken verkeerd toegepast en raken ze direct in contact met regen of grondwater. Omgevingsdiensten houden hier toezicht op en handhaven waar nodig. De slakken op Oostflakkee kwamen in 2019 van een terrein in de toenmalige gemeente Hellevoetsluis.

Geen vervuiling

Inwoners hebben zich in het verleden zorgen gemaakt over het gebruik van staalslakken. De gemeente ziet het nu als een positieve ontwikkeling dat de slakken worden verwijderd. De afgelopen jaren zijn het grondwater en de bodem meerdere keren onderzocht door DCMR en waterschap Hollandse Delta. Daarbij is geen vervuiling aangetroffen. Na het weghalen van de staalslakken wordt het terrein opnieuw aangevuld en onderzocht op mogelijke bodem- of grondwaterverontreiniging. Als er verontreiniging wordt gevonden, is de eigenaar van de grond verplicht deze schoon te maken.

Rechtspraak

In het werkgebied van DCMR zijn in Oude-Tonge en in Rotterdam staalslakken eerder verkeerd gebruikt. Bij beide locaties werden de slakken zonder geschikte afdekking toegepast. DCMR startte daarom strafrechtelijke onderzoeken en maakte proces-verbaal op. In 2023 oordeelde de rechtbank van Rotterdam dat DCMR in beide zaken gelijk had.

Het nieuwsbericht van DMCR is hier te lezen.

