Automobilist belandt in sloot en blaast positieve alcoholtest

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 december 2025 is rond middernacht een automobilist van de Lieve Vrouwepoldersedijk bij Stad aan 't Haringvliet geraakt. Ter hoogte van de kruising met de Oudelandsedijk ging het mis: de auto schoot de berm in, reed vervolgens van de dijk af en kwam uiteindelijk in de sloot tot stilstand.

Ambulance en politie kwamen ter plaatse om hulp te bieden aan de bestuurder. Na behandeling op de locatie is het slachtoffer overgebracht naar een ziekenhuis.

Zoals bij aanrijdingen gebruikelijk nam de politie onder het motto botsen is blazen een blaastest af. De uitslag was positief. Daarom is de politie meegereden met de ambulance. Een bloedproef is afgenomen door een arts om het daadwerkelijke alcoholpromillage vast te stellen.

Door Internetredactie Omroep Archipel