Afsluiting Voorstraat in Middelharnis

Vanaf dinsdag 30 mei 2023 is de Voorstraat in Middelharnis tijdelijk afgesloten voor verkeer. De straat wordt helemaal opnieuw ingericht. Er wordt gewerkt aan de riolering, de bestrating en de beplanting. Het betreft de straat vanaf de Raadhuisstraat tot en met het kruispunt met de Nieuwstraat. Deze kruising wordt meegenomen om zo een aansluiting te creëren met de Nieuwstraat én de recent vernieuwde Havenkom. Ter plekke wordt de afsluiting en omleiding aangegeven.

In de eerste periode wordt het eerste deel van de Voorstraat afgesloten, vanaf de kruising met de Nieuwstraat. De planning voor dit eerste deel is als volgt:

Rioleringswerkzaamheden week 22 tot en met week 24

Bestrating kruising Nieuwstraat week 24 tot en met week 26

Bestrating eerste deel Voorstraat week 26 tot en met week 29

Na de bouwvak staat het tweede deel van de werkzaamheden gepland: het tweede deel van de Voorstraat en het deel Raadhuisstraat/Ring. Het is de verwachting dat de werkzaamheden na de bouwvak zeker nog een week of 6 in beslag nemen. Daar verschijnt tegen die tijd opnieuw een bericht over.

Aannemer Van Gelder uit Zierikzee voert deze werkzaamheden uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider J. Dollee, via tel. 14 0187.

Ontwikkeling Voorstraat Middelharnis

De Voorstraat in Middelharnis ligt in het historische centrum van het dorp en is gekenmerkt door de sfeervolle historische en monumentale panden in de straat. De Voorstraat valt dan ook binnen het beschermd dorpsgezicht van Middelharnis en Sommelsdijk. De straat is echter aan een herinrichting toe. De bestrating werd door bewoners als onvoldoende en onveilig ervaren, er is sprake van een hoge parkeerdruk en ook was rondom verschillende bomen in de straat wortelopdruk te zien. Om deze reden wordt de Voorstraat opnieuw ingericht en bestraat.