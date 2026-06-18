Afsluitingen Heinenoordtunnel in 2026 vanwege onderhoud





De Heinenoordtunnel op de A29 wordt in 2026 meerdere keren ’s nachts afgesloten voor regulier onderhoud. Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit om de tunnel veilig en beschikbaar te houden. De tunnel is steeds in één rijrichting dicht, met één volledige afsluiting in november. Tijdens de afsluitingen geldt een extra reistijd van 15 tot 30 minuten en wordt verkeer omgeleid.

Tijdens het regulier onderhoud worden onder andere de tunnelwanden gewassen, camera’s en verlichting schoongemaakt, kleine storingen opgelost, hulppostkasten gecontroleerd en systemen getest, waaronder de geluidsinstallaties. Ook zwerfvuil wordt opgeruimd en bermen gemaaid.

Afsluitingen

De volgende afsluitingen richting Bergen op Zoom zijn gepland op:

Dinsdag 23 juni 23:00 uur tot woensdag 24 juni 05:00 uur

Woensdag 26 augustus 22:00 uur tot donderdag 27 augustus 05:00 uur

Woensdag 14 oktober 23:00 uur tot donderdag 15 oktober 05:00 uur

Woensdag 9 december 22:00 uur tot donderdag 10 december 05:00 uur

In de richting Rotterdam is de tunnel afgesloten op:

Woensdag 24 juni 23:00 uur tot donderdag 25 juni 05:00 uur

Donderdag 27 augustus 22:00 uur tot vrijdag 28 augustus 05:00 uur

Donderdag 15 oktober 23:00 tot vrijdag 16 oktober 05:00 uur

Donderdag 10 december 22:00 uur tot vrijdag 11 december 05:00 uur

De tunnel is in beide richtingen volledig dicht van zaterdag 21 november 22:00 uur tot zondag 22 november 10:00 uur.

Daarnaast worden rijstroken tijdelijk afgesloten voor het plaatsen van masten in de bermen:

Zaterdag 2 mei 06:00 tot 20:00 uur richting Bergen op Zoom

Zaterdag 13 juni 06:00 tot 20:00 uur richting Rotterdam



Omleidingen

Tijdens de afsluitingen wordt het verkeer omgeleid. Doorgaand verkeer richting Bergen op Zoom volgt de route via de A15, A16, A17, A59 en A4; richting Rotterdam via de A17, A16 en A15. Lokaal verkeer uit of naar de Hoeksche Waard kan omrijden via de N217 en de Kiltunnel, die tijdens de werkzaamheden tolvrij is in dezelfde rijrichting als de afgesloten tunnel.

De aannemer probeert geluidshinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, maar zij kunnen tijdelijk hinder ervaren van de werkzaamheden en het testen van de geluidsinstallaties.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers: plan uw reis goed, raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie, houd rekening met extra reistijd, pas uw reisgedrag aan als dat kan en volg de aanwijzingen op digitale informatiepanelen en gele borden langs de weg.

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Door Internetredactie Omroep Archipel