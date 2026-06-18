Havendag junior laat jeugd kennismaken met historie en ambachten





Tijdens de Portdagen op Goeree-Overflakkee staat niet alleen het maritieme verleden centraal, maar is er ook volop aandacht voor de jeugd. Bij de Havendag junior maakten donderdag 18 juni 2026 bijna 100 leerlingen van drie basisscholen uit de kop van het eiland op een interactieve manier kennis met de geschiedenis van Goedereede.

De dag begon met een gezamenlijke opening, waarbij een historische verteller in de rol van raadsheer Dirk van Gelder de kinderen meenam in het verleden van de stad. Vervolgens werden zij symbolisch geworven als scheepsjongens en gingen zij op pad langs verschillende opdrachten.

Het programma combineerde educatie met spel en beleving. Zo leerden de leerlingen hoe vissersnetten worden gerepareerd tijdens een workshop netten boeten, een ambacht dat nog altijd wordt toegepast in de visserij. Ook maakten zij kennis met de werking van sluizen en gingen zij zelf ‘vissen binnenhalen’ tijdens een praktische opdracht.

Daarnaast namen de kinderen deel aan een quiz over Goedereede en een spel volgens het ‘ren-je-rot’-principe, waarbij kennisvragen werden gecombineerd met beweging. Op verschillende plekken in de stad werden zij uitgedaagd om goed om zich heen te kijken, bijvoorbeeld door geveltekens te herkennen en meer te leren over de vroegere stadsmuur van Goedereede en de functie daarvan.

Volgens de organisatie is het doel van de Havendag junior om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het erfgoed van hun eigen omgeving.

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Door Internetredactie Omroep Archipel