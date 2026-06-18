Politiek op donderdag: Aangepast Omgevingsbeleid en PFAS-bijeenkomst





Iedere donderdag publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale politiek van Goeree-Overflakkee. Lokale partijen informeren de redactie over hun activiteiten, standpunten en initiatieven. Door deze updates per partij te bundelen, ontstaat een helder overzicht van wat er speelt op het eiland en welke onderwerpen op dit moment aandacht krijgen binnen de lokale politiek. Dit is het overzicht van week 25 van 2026.

SGP tevreden over wijzigingen omgevingsbeleid provincie

De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee is tevreden met de wijzigingen in het nieuwe Omgevingsbeleid van de provincie Zuid-Holland. Volgens de partij zijn dankzij de intensieve inzet vanuit de gemeente diverse voorstellen aangepast, waardoor er in de toekomst ruimte blijft voor woningbouwontwikkeling in landelijk gebied. Na aanpassing blijven buitenstedelijke ontwikkelingen tot drie hectare mogelijk en wordt de regeling voor het zogeheten ‘straatje erbij’ verruimd.

“Ik ben best tevreden met deze uitkomst. Uiteraard zullen we ook in de toekomst zeer alert moeten blijven, maar dit is een mooie eerste stap waarmee we per direct aan de slag kunnen om ook na 2030 invulling te geven aan onze woningbouwbehoefte”, reageert Daan Markwat van de SGP.

CDA blij met extra ruimte voor woningbouw

Ook het CDA is blij met het gewijzigde Omgevingsbeleid, in het bijzonder met de onderdelen over woningbouw. Net als de SGP noemt ook deze partij het principe ‘straatje erbij’ als positief punt, evenals de mogelijkheid van grootschalige woningbouw op meerdere locaties. De partij heeft onder meer de Nollepolder aan de rand van Melissant voorgesteld voor toekomstige woningbouw.

VVD wil bestaand agrarisch grondgebruik in weidevogelgebieden behouden

De derde partij die blij is met de aanpassingen in het Omgevingsbeleid is de VVD. De partij meldt dat op haar initiatief zou zijn voorkomen dat de ruimte in de provincie op slot gaat en er ruimte blijft voor woningbouw, economie en leefbaarheid.

Van der Heijde, Statenlid van de VVD: "Met alleen binnenstedelijk bouwen komen we er niet. Om op korte termijn voldoende woningen te realiseren en werklocaties te ontwikkelen is een beheerste uitbreiding van het stedelijk gebied noodzakelijk. Het is belangrijk dat de provincie gemeenten hiervoor de ruimte geeft. Met ons amendement is dit nu ook in de toekomst mogelijk”. Daarnaast zegt de VVD dat bestaand agrarisch grondgebruik in kansrijke weidevogelgebieden behouden blijft en agrarisch natuurbeheer vrijwillig is.

Water Natuurlijk kijkt terug op PFAS-bijeenkomst in Oude-Tonge

Op 28 mei 2026 heeft Water Natuurlijk een bijeenkomst gehouden in Oude-Tonge over PFAS. Meer dan 45 inwoners van Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard waren hierbij aanwezig. Er waren lezingen en er was ruimte voor vragen uit het publiek. Petra ’t Hoen van PRO reageert: “De bijeenkomst onderstreept dat PFAS voor veel inwoners niet een abstract milieuvraagstuk is, maar een onderwerp dat raakt aan gezondheid, leefomgeving en vertrouwen in de overheid. PFAS vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle overheden. Inwoners mogen verwachten dat wij niet alleen de risico's serieus nemen, maar ook samenwerken aan duidelijke afspraken, betere voorlichting en een gezonde leefomgeving voor toekomstige generaties." Water Natuurlijk wil dat iedere gemeente een gemeentelijk PFAS-reductieplan opstelt met duidelijke keuzes rondom onder meer vergunningen en PFAS-vrije inkoop.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel