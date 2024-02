Afsluitingen Heinenoordtunnel

Rijkswaterstaat gaat in 2024 door met de renovatie de Heinenoordtunnel in de snelweg A29. Tot eind 2024 is de tunnel daarvoor regelmatig dicht. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd. Tijdens deze afsluitingen wordt verder gewerkt aan het vervangen, plaatsen en testen van de nieuwe installaties en systemen, in en buiten de tunnel.

In het weekend van vrijdag 23 februari 22:00 uur tot maandag 26 februari 05:00 uur is de tunnel gesloten in zuidelijke richting.

Omleidingsroute

Doorgaand (vracht)verkeer wordt omgeleid om via de A17, A16 en A15 en andersom. Lokaal verkeer de Hoeksche Waard uit en in wordt omgeleid via de N217 (Kiltunnel), A16 en andersom. De Kiltunnel is deze weekenden tolvrij in de rijrichting waarin de Heinenoordtunnel dicht is.

Tijdens de afsluitingen in rijden de bussen van Connexxion en Arriva conform de normale dienstregeling. Bussen rijden in 1 richting door de Heinenoordtunnel in de A29 en in de andere richting door de buis van het landbouwverkeer van de Tweede Heinenoordtunnel. Hierdoor is de bus ook in de weekenden een goed en - afhankelijk van herkomst en bestemming - een sneller alternatief voor de auto. Een OV-chipkaart is niet nodig, in- en uitchecken kan met een betaalpas.

Tijdens de afsluitingen van de tunnel in de A29 blijft de fietsbuis van de Tweede Heinenoordtunnel open. De overtocht bij het veer tussen Nieuw-Beijerland en Hekelingen (Spijkenisse) is gratis voor (brom)fietsers, scooters en motoren. Het veer vaart dagelijks van 05:30 tot 23:00 uur. De overtocht voor auto's (inclusief inzittenden) en voetgangers is niet gratis. De veerdiensten Rhoonsveer en Puttershoek varen tussen september en mei niet in de weekenden.

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden en de renovatie van de Heinenoordtunnel staat op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel.



Door Internetredactie Omroep Archipel