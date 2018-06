Afsluitingen N57, A58 en N59 in juni

Rijkswaterstaat voert in juni 2018 diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A58 in Zeeland en aan de autowegen N57 en N59 in Zeeland en Zuid-Holland. Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden. Weggebruikers dienen rekening te houden met langere reistijd.

A58 en N57: Afsluitingen Vlaketunnel en Dampoortaquaduct

In verband met onderhoud zijn de Vlaketunnel in de A58 en het Dampoortaquaduct in de N57 beide 1 nacht in beide richtingen afgesloten. De Vlaketunnel is afgesloten van maandag 18 juni 20.00 uur tot dinsdag 19 juni 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de N289. Het Dampoortaquaduct is afgesloten van maandag 25 juni 20.00 uur tot dinsdag 26 juni 06.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid over de weg van de 'oude' N57.

N59: Bruinisse - Den Bommel

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de N59 ter hoogte van Bruinisse (rotonde Rijksstraatweg/Groeneweg) en Den Bommel (kruising Schaapsweg / N498) in beide richtingen van vrijdag 15 juni 21.00 uur tot maandag 18 juni 05.00 uur afgesloten. Het verkeer wordt grootschalig omgeleid over de A15-N57 of over de A29-A4-A58. Het regionale bestemmingsverkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de N498-N219-N59. Lokale bestemmingen blijven bereikbaar.

N59: Bruinisse tussen Grevelingendam en rotonde N59/N257

In verband met asfalteringswerkzaamheden aan de parallelweg is deze in beide richtingen in de nachten tussen maandag 18 juni 20.00 uur tot vrijdag 22 juni 07.00 uur afgesloten. Overdag is de parallelweg open. Autoverkeer wordt omgeleid over de N59. Fietsverkeer wordt omgeleid over de Strandweg (noordzijde N59). Lokale bedrijven en horeca blijven bereikbaar.