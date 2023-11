Aftrap Orange the World op Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft vrijdagmiddag 24 november 2023 de aftrap gedaan van Orange the World op Goeree-Overflakkee. Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Bij het gemeentehuis hees de burgemeester in oranje overall de vlag van de campagne. Dat deed ze samen met de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee. Ook pakte de burgemeester een kwast om – met oranje – een schilderij voor Orange the World af te maken. Met een spuitbus met zwarte verf zette ze eerst ‘1 op 3’ op het schilderij. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld in haar leven.

Orange the World begint op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. En eindigt op 10 december, de Internationale Mensenrechtendag. Soroptimistclub Goeree-Overflakkee besteedt elk jaar in de gemeente aandacht aan de campagne met verschillende acties. In Nederland is het thema ‘Veilig, overal en altijd’. Het doel is bewustwording te creëren dat geweld tegen vrouwen en meisjes overal kan plaatsvinden. Maar vooral ook dat mensen iets tegen dit geweld kunnen doen.

“Thuis. Op het werk. Bij het uitgaan. Op internet. Op school. Op straat. Overal kan geweld tegen vrouwen plaatsvinden. Ook op Goeree-Overflakkee”, aldus burgemeester Grootenboer. “We kunnen allemaal – man en vrouw, jong en oud – een bijdrage leveren aan een veilige samenleving. Kijk niet weg, wees geen omstander, blijf niet stil, maar wordt medestander in de strijd tegen geweld. Er zijn honderden manieren waarop je een bijdrage kunt leveren. Er zijn honderden manieren waarop je een #medestander kunt zijn. Iedereen kan helpen geweld te voorkomen. Overal en altijd.”

Ook de watertoren in Dirksland kleurt t/m 10 december in de avond en nacht oranje. Dat is op initiatief van stichting Watertoren Dirksland, Happy Music en de gemeente om te laten zien hoe belangrijk het is #medestander te zijn.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws