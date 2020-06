Agenten bedreigd met de dood

Doodsbedreigingen, dat was wat agenten naar hun hoofd kregen nadat ze een dronken automobilist van de weg haalden. De agenten deden aangifte. Zondagmorgen 21 juni 2020, kort na 5 uur, reden agenten achter een auto die slingerend over de N57 reed.

Op het terrein van de BP, aan het Korteweegje in Dirksland, controleerden zij de bestuurder. Hij rook naar alcohol en reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Na een blaastest, die een indicatie geeft of iemand alcohol heeft genuttigd, werd de 21-jarige Capellenaar aangehouden.

Op het bureau weigerde hij alle medewerking. Hij wilde geen blaastest afleggen en zeker geen bloed laten afnemen. Wel bedreigde hij beide agenten letterlijk met de dood.

Door de agenten is aangifte gedaan van deze bedreiging. Later op de dag is de man, na verhoor, heengezonden. Hij kreeg een proces-verbaal voor: gevaarlijk rijgedrag, rijden tijdens ingevorderd rijbewijs, rijden onder invloed en bedreiging van de agenten. Op een later tijdstip zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden.