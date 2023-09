Aggregaat uit oud gemeentehuis Dirksland naar oorlogsgebied

Een noodstroomaggregaat uit het oude gemeentehuis van Dirksland vertrekt binnenkort naar Oekraïne. Daar gaat het dienen als noodstroomvoorziening voor een hulpverleningscentrum met grote gaarkeuken.

Gemeente Goeree-Overflakkee schonk het voor haar overbodig geworden aggregaat. Vrijwilligers uit Goeree-Overflakkee, bijgestaan door stichting Kimon en de Dirkslandse stichting Vrienden van ’t Lôôsje verzorgen begin september het transport naar het land in oorlog.

Aan aggregaten is veel behoefte in Oekraïne. Door de aanvallen is een groot deel van de Oekraïense elektriciteitsvoorziening verwoest, met stroomstoringen en gebieden die lange tijd zonder stroom zitten tot gevolg. Toen Dirkslander Gert Jan de Blois hoorde van het aggregaat zocht hij contact met de gemeente. Hij is één van de drijvende krachten achter inmiddels ruim 10 hulptransporten naar Oekraïne “Het kwam eigenlijk mooi bij elkaar”, vertelt hij. “De gemeente had een voor haar overbodig aggregaat in Dirksland én wij organiseren vanuit Dirksland hulptransporten naar Oekraïne.”

Aggregaat

De gemeente Dirksland (vanaf 2013 opgegaan in gemeente Goeree-Overflakkee) kocht het aggregaat op weg naar het jaar 2000. In die periode waren er grote zorgen rond de ‘millenniumbug’. De angst was dat de computersystemen wereldwijd zouden crashen met mogelijk grootschalige stroomuitval tot gevolg. Die ramp bleef uit en het aggregaat was toen niet nodig.

Noodopvang

De afgelopen tientallen jaren stond het aggregaat in de schuur bij het (voormalige) gemeentehuis van Dirksland. Deze schuur is vanaf 1 oktober nodig als fietsenstalling. Dan neemt de gemeente het gebouw in gebruik als noodopvang voor Oekraïners en daarna statushouders. Het college van burgemeester en wethouders stemde recent in met de schenking. “We zijn blij dat we het aggregaat deze nieuwe bestemming kunnen geven”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “De oorlog kunnen we met elkaar niet stoppen, maar we kunnen wel samen de helpende hand blijven bieden. Hier, met de opvang van ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen, én zo ook in Oekraïne.” Daarbij wil ze graag de vrijwilligers bedanken die zich, onder andere met dit soort hulptransporten, belangeloos hiervoor inzetten.

Monteurs hebben het aggregaat van 1600 kilogram goed nagekeken en getest. Ook voerden ze een onderhoudsbeurt uit. Daarna is het aggregaat uit de schuur gehaald door Bas en Jonathan Kooy van TC-Trading en in hun container geplaatst, klaar voor transport. Bas Kooy vertrekt begin september weer naar Oekraïne.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws