 Luister radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij of kijk live TV

CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties

CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Maandag 25 mei 2026

Op vrijdag 22 mei 2026 heeft CuraMare een insectenhotel geplaatst bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ook vijf andere zorglocaties kregen een exemplaar, waaronder Bestenwaerd in Dirksland.

De insectenhotels moeten een veilige plek bieden voor nuttige insecten, zoals bijen, vlinders en andere bestuivers. Die zijn noodzakelijk voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit. De Dag van de Biodiversiteit, op 22 mei 2026, was voor de zorgorganisatie een mooie aanleiding om deze hotels te onthullen.

Volgens CuraMare staat het symbool voor een bredere reeks initiatieven die de komende jaren worden uitgevoerd om haar bijdrage aan de samenleving en het milieu te vergroten. "De Dag van de Biodiversiteit is een perfect moment om het belang van biodiversiteit te onderstrepen, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in tijden van klimaatverandering", meldt de organisatie. Adviseur en projectleider duurzaamheid Denise Mallander vindt: ”Duurzaamheid vind je niet alleen in beleid, maar ook op een zonnige plek in onze tuinen.”

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Rookwolk boven Den Bommel in wijde omgeving te zien
Rookwolk boven Den Bommel in wijde omgeving te zien
Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257
Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257
Voetbalvelden op Goeree-Overflakkee krijgen robotmaaiers
Voetbalvelden op Goeree-Overflakkee krijgen robotmaaiers