CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties





Op vrijdag 22 mei 2026 heeft CuraMare een insectenhotel geplaatst bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ook vijf andere zorglocaties kregen een exemplaar, waaronder Bestenwaerd in Dirksland.

De insectenhotels moeten een veilige plek bieden voor nuttige insecten, zoals bijen, vlinders en andere bestuivers. Die zijn noodzakelijk voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit. De Dag van de Biodiversiteit, op 22 mei 2026, was voor de zorgorganisatie een mooie aanleiding om deze hotels te onthullen.

Volgens CuraMare staat het symbool voor een bredere reeks initiatieven die de komende jaren worden uitgevoerd om haar bijdrage aan de samenleving en het milieu te vergroten. "De Dag van de Biodiversiteit is een perfect moment om het belang van biodiversiteit te onderstrepen, een onderwerp dat steeds belangrijker wordt in tijden van klimaatverandering", meldt de organisatie. Adviseur en projectleider duurzaamheid Denise Mallander vindt: ”Duurzaamheid vind je niet alleen in beleid, maar ook op een zonnige plek in onze tuinen.”

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel