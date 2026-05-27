Twee schoolteams van Goeree-Overflakkee naar districtfinale voetbal





Vier schoolvoetbalteams van Goeree-Overflakkee hebben woensdag 20 mei 2026 meegedaan aan de regiofinales bij voetbalvereniging VV Brielle. De teams namen het op tegen scholen uit onder meer Voorne aan Zee, Nissewaard, Hoeksche Waard en Albrandswaard. Twee teams wisten zich te plaatsen voor de districtfinale.

Namens Goeree-Overflakkee deden de meisjes van groep 5/6 van CBS Prins Maurits, de jongens van groep 5/6 van CBS De Hoeksteen, de meisjes van groep 7/8 van CBS Bosseschool en de jongens van groep 7/8 van OBS J.C. van Gent mee aan het toernooi.

De meisjes van CBS Bosseschool en de jongens van CBS De Hoeksteen eindigden als derde in hun categorie. De beste resultaten kwamen van de meisjes van CBS Prins Maurits en de jongens van OBS J.C. van Gent. Beide teams wonnen hun poule en plaatsten zich daarmee voor de volgende ronde.

De districtfinale wordt gespeeld op woensdag 3 juni 2026 bij VV Spirit. Daar nemen de teams het op tegen andere winnaars van de regiofinales.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel