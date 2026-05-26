Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets





Bezoekers van het strandje aan het Havenhoofd in Middelharnis en de Buutenspeelplaets in Ooltgensplaat kunnen deze zomer gratis zonnebrandcrème gebruiken. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op beide plekken een zonnebrandpaal geplaatst. De palen blijven staan tot en met september 2026.

Met de maatregel wil de gemeente inwoners en toeristen stimuleren om zich beter te beschermen tegen de zon. Vooral op warme dagen vergeten mensen zich geregeld in te smeren, terwijl langdurige blootstelling aan uv-straling schadelijk kan zijn voor de huid. Wie vaak verbrandt, heeft later meer kans op huidkanker.

De gemeente adviseert inwoners om bij zonkracht 3 of hoger maatregelen te nemen tegen de zon. Daarbij gaat het om schaduw opzoeken, bedekkende kleding dragen en regelmatig smeren met zonnebrandcrème. De actuele zonkracht voor Goeree-Overflakkee is ook te bekijken in de Omroep Archipel-app.

Volgens cijfers van gezondheidsorganisaties krijgt meer dan één op de vijf Nederlanders ooit huidkanker. Daarom werken steeds meer gemeenten aan campagnes om zonbescherming toegankelijker te maken op openbare plekken, zoals stranden en speeltuinen.

Wethouder Petra ’t Hoen zegt dat vooral kinderen extra kwetsbaar zijn voor verbranding door de zon. “We willen het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om zich te beschermen,” aldus de wethouder.

De zonnebrandcrème in de palen heeft beschermingsfactor 30, is parfumvrij en geschikt voor kinderen. Volgens de gemeente bevat de crème geen microplastics. De palen worden regelmatig schoongemaakt en bijgevuld.

Goeree-Overflakkee werkt voor de campagne samen met GGD Rotterdam-Rijnmond en heeft ook het Zonvenant van het Huidfonds ondertekend. Daarmee spreekt de gemeente uit zich in te zetten voor het voorkomen van huidkanker.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Door Internetredactie Omroep Archipel