 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets

Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 26 mei 2026

Bezoekers van het strandje aan het Havenhoofd in Middelharnis en de Buutenspeelplaets in Ooltgensplaat kunnen deze zomer gratis zonnebrandcrème gebruiken. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft op beide plekken een zonnebrandpaal geplaatst. De palen blijven staan tot en met september 2026.

Met de maatregel wil de gemeente inwoners en toeristen stimuleren om zich beter te beschermen tegen de zon. Vooral op warme dagen vergeten mensen zich geregeld in te smeren, terwijl langdurige blootstelling aan uv-straling schadelijk kan zijn voor de huid. Wie vaak verbrandt, heeft later meer kans op huidkanker.

De gemeente adviseert inwoners om bij zonkracht 3 of hoger maatregelen te nemen tegen de zon. Daarbij gaat het om schaduw opzoeken, bedekkende kleding dragen en regelmatig smeren met zonnebrandcrème. De actuele zonkracht voor Goeree-Overflakkee is ook te bekijken in de Omroep Archipel-app.

Volgens cijfers van gezondheidsorganisaties krijgt meer dan één op de vijf Nederlanders ooit huidkanker. Daarom werken steeds meer gemeenten aan campagnes om zonbescherming toegankelijker te maken op openbare plekken, zoals stranden en speeltuinen.

Wethouder Petra ’t Hoen zegt dat vooral kinderen extra kwetsbaar zijn voor verbranding door de zon. “We willen het inwoners zo makkelijk mogelijk maken om zich te beschermen,” aldus de wethouder.

De zonnebrandcrème in de palen heeft beschermingsfactor 30, is parfumvrij en geschikt voor kinderen. Volgens de gemeente bevat de crème geen microplastics. De palen worden regelmatig schoongemaakt en bijgevuld.

Goeree-Overflakkee werkt voor de campagne samen met GGD Rotterdam-Rijnmond en heeft ook het Zonvenant van het Huidfonds ondertekend. Daarmee spreekt de gemeente uit zich in te zetten voor het voorkomen van huidkanker.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag
Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg