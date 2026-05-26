Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage





Meerdere winkels aan het dubbele gedeelte van D’n Diek (Westdijk) in Middelharnis zijn dinsdag 26 mei 2026 aan het einde van de middag ontruimd vanwege een gaslekkage.

De ontruiming betrof winkels vanaf Kruidvat tot en met bakkerij Van Helden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van de gaslucht.

De gaslekkage lijkt te zijn ontstaan tijdens saneringswerkzaamheden op het Spuiplein. Uit voorzorg werden de winkels en bovenliggende woningen ontruimd.

Rond 17:20 uur kwam de melding dat monteurs van Stedin het gaslek hadden gedicht. Nadat de brandweer metingen had verricht konden de winkels en woningen weer worden vrijgegeven.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel