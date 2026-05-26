Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage

Dinsdag 26 mei 2026

Meerdere winkels aan het dubbele gedeelte van D’n Diek (Westdijk) in Middelharnis zijn dinsdag 26 mei 2026 aan het einde van de middag ontruimd vanwege een gaslekkage.

De ontruiming betrof winkels vanaf Kruidvat tot en met bakkerij Van Helden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van de gaslucht.

De gaslekkage lijkt te zijn ontstaan tijdens saneringswerkzaamheden op het Spuiplein. Uit voorzorg werden de winkels en bovenliggende woningen ontruimd.

Rond 17:20 uur kwam de melding dat monteurs van Stedin het gaslek hadden gedicht. Nadat de brandweer metingen had verricht konden de winkels en woningen weer worden vrijgegeven.

Door Internetredactie Omroep Archipel

