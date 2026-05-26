Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag





Mevrouw Van Noord - Kreeft vierde in mei 2026 haar 101e verjaardag. Speciaal voor deze bijzondere leeftijd kwam wethouder Henk van Putten op bezoek in Ebbe & Vloed in Oude-Tonge.

Ze is nog altijd scherp en geïnteresseerd in wat er speelt. “Soms weet moeder meer dan wij”, grapten haar kinderen lachend. Tijdens het bezoek vertelt ze uitgebreid over de oorlogsjaren die ze meemaakte. De verhalen hierover kwamen moeiteloos naar boven. “Eigenlijk zou er over ieder mens een boek geschreven moeten worden”, vindt ze. “Je maakt zoveel mee in een leven.”

Ondanks haar hoge leeftijd doet ze nog steeds veel zelf. Ze leest elke dag de krant en staat om de dag in de keuken om zelf te koken. Ook geniet ze van de gezelligheid in huis en de bezoekjes van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Op de vraag wat haar geheim is voor een lang leven, is haar antwoord vooral om in beweging te blijven. "Niet te snel gaan zitten", meent de 101-jarige.

Door Internetredactie Omroep Archipel