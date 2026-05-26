 Luister radio: De late avond of kijk live TV

Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag

Mevrouw van Noord - Kreeft viert 101e verjaardag - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Dinsdag 26 mei 2026

Mevrouw Van Noord - Kreeft vierde in mei 2026 haar 101e verjaardag. Speciaal voor deze bijzondere leeftijd kwam wethouder Henk van Putten op bezoek in Ebbe & Vloed in Oude-Tonge.

Ze is nog altijd scherp en geïnteresseerd in wat er speelt. “Soms weet moeder meer dan wij”, grapten haar kinderen lachend. Tijdens het bezoek vertelt ze uitgebreid over de oorlogsjaren die ze meemaakte. De verhalen hierover kwamen moeiteloos naar boven. “Eigenlijk zou er over ieder mens een boek geschreven moeten worden”, vindt ze. “Je maakt zoveel mee in een leven.”

Ondanks haar hoge leeftijd doet ze nog steeds veel zelf. Ze leest elke dag de krant en staat om de dag in de keuken om zelf te koken. Ook geniet ze van de gezelligheid in huis en de bezoekjes van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Op de vraag wat haar geheim is voor een lang leven, is haar antwoord vooral om in beweging te blijven. "Niet te snel gaan zitten", meent de 101-jarige.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets
Gratis zonnebrand beschikbaar bij Havenhoofd en Buutenspeelplaets
Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Winkels aan D'n Diek in Middelharnis ontruimd vanwege gaslekkage
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties
CuraMare plaatst zes insectenhotels bij zorglocaties
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Brand in beschermd vogelbroedgebied Haringvliet mogelijk aangestoken
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Plan voor persoonlijke afvalzakken op Goeree-Overflakkee van tafel
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Gemeente hoopt op historisch Tweede Kamerbezoek rond Grevelingenmeer
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
Levenloos lichaam aangetroffen in water bij Ooltgensplaat
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
VVD niet in coalitie door breekpunt zondagsrust
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg
Proef met veerverbinding tussen Middelharnis en Tiengemeten krijgt geen vervolg