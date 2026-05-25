Merendeel gemeenteraad wil voorzittershamer terug





Bij het horen van de motie “Herintroductie van het slaginstrument voor de ordehandhaving” kun je denken aan een wapenstok voor boa’s. Het bleek echter om de houten voorzittershamer van de burgemeester te gaan. Erwin Guijt van de SGP wil deze graag weer terug in de raadszaal en kreeg de meerderheid van de gemeenteraad mee.

Guijt bracht het dan ook wel heel poëtisch: het beeld van een eenzame houten voorzittershamer die een eenzaam bestaan leidt in de duistere krochten van het griffiearchief. “Verstoken van elk menselijk contact en democratische relevantie”, zo omschreef hij het. Hij vindt het bovendien belangrijk om tradities en symbolen in leven te houden en vroeg om een directe terugkeer.

Symbool van macht

Het voorstel zorgde voor wat grapjes over hamers en grappige opmerkingen over schade aan de tafel. Daarnaast wilden D66 en de ChristenUnie weten wat burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman er zelf van vond.

De burgemeester zei dat het onderwerp met humor was gebracht, maar dat zij het onderwerp serieus neemt. Toen zij burgemeester werd, koos ze ervoor om de voorzittershamer niet te gebruiken. Volgens haar zien veel mensen zo’n hamer als een teken van macht of bevelen geven. Dat past niet bij de manier waarop zij wil werken als burgemeester. Zij vindt openheid, toegankelijkheid en gelijkheid belangrijk.

Ook zegt ze dat vergaderingen in Nederland meestal met woorden worden geleid en niet met een hamer.

In Nederland denken gemeenten verschillend over het gebruik van de voorzittershamer. Veel gemeenten gebruiken de hamer wel, maar andere gemeenten doen dat niet. De burgemeester adviseerde de gemeenteraad om het voorstel niet goed te keuren. Daarom stelde Tim Jochems van het CDA voor om de oude hamers van de vier vroegere gemeenten een mooie plaats te geven in het nieuwe gemeentehuis.

Guijt vond dat een aardig idee, maar hij wilde de motie toch niet intrekken. Volgens hem moet de hamer gebruikt worden. “De hamer moet klinken. Het is een instrument”, zei hij.

Uiteindelijk stemden zestien raadsleden voor (GAAN, SGP en TOG) en elf anderen tegen. Een werkgroep gaat ermee aan de slag om dit in het reglement van orde op te nemen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel