Al 34 jaar bewegen voor gezondheid en sociaal contact

Al 34 jaar biedt Sportvereniging Hart Patiënten mensen met een hartaandoening de mogelijkheid om dichtbij huis verantwoord te sporten. De vereniging, opgericht om te voorkomen dat patiënten naar Rotterdam moesten reizen voor hun revalidatie, zorgt voor een veilige en sociale omgeving waarin leden hun gezondheid kunnen verbeteren.

Ria van den Nieuwendijk, een van de sleutelfiguren binnen de vereniging, legt uit: "We wilden de activiteiten om te revalideren dichter bij huis halen. Onze leden hoeven nu niet meer ver te reizen, wat hen helpt om regelmatig te blijven sporten."

Elke les bij Sportvereniging Hart Patiënten wordt begeleid door professionele trainers die nauwlettend de polsslag en bloeddruk van de deelnemers in de gaten houden. Twee keer per week wordt er een uur gesport in De Staver in Sommelsdijk. De eerste helft van de sessie bestaat uit bewegingen op ritme, wat helpt om de conditie geleidelijk te verbeteren. In het tweede half uur kunnen de leden kiezen voor volleybal of badminton, waardoor er variatie en plezier in de trainingen blijft.

Van den Nieuwendijk benadrukt het belang van de professionele begeleiding: "Er is altijd een medische begeleider aanwezig tijdens de lessen. Dit zorgt ervoor dat onze leden met een gerust hart kunnen sporten, wetende dat hun gezondheid goed wordt gemonitord."

Naast de fysieke voordelen, biedt de vereniging ook een belangrijke sociale functie. "Mensen krijgen meer vertrouwen in hun eigen lijf door te sporten," zegt Van den Nieuwendijk. "Het sociale contact door te sporten met lotgenoten is ook erg waardevol. Mensen steunen elkaar zowel binnen als buiten de trainingen."

Sportvereniging Hart Patiënten komt twee keer per week samen in De Staver. Met ongeveer 48 leden biedt de vereniging een intieme en ondersteunende gemeenschap voor iedereen die te maken heeft met hartproblemen. Voor meer informatie of om lid te worden, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Rita van den Nieuwendijk via 06-31 21 12 28.

Verslaggever Danny Rijkels sprak met Rita van den Nieuwendijk over de activiteiten van Sportvereniging Hart Patienten.

Door Danny Rijkels