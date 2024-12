Albert Heijn Ouddorp mag niet open op zondag

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 19 december 2024 besloten dat de Albert Heijn in Ouddorp niet op zondag open mag.

Door Linda van der Klooster

De zondagsopenstelling van de supermarkt is al meer dan een jaar een punt van discussie in de gemeente. December 2023 stuurde een jurist namens de supermarkt een brief aan het college van burgemeester en wethouders met een verzoek voor ontheffing van de Winkeltijdenwet.

Het college verwees naar de Verordening Winkeltijden Goeree-Overflakkee die sinds november 2018 in de gemeente geldt. Volgens de jurist zijn de huidige regels van de gemeente echter in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn, die ook over detailhandel gaat. Hij vroeg zich daarbij af waarom zondagsregels strenger gelden voor een supermarkt in het centrum, terwijl een supermarkt bij een vakantiepark aan zee wel op zondag open mag. De jurist noemt dit concurrentievervalsing.

Onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 25 april werd afgesproken dat het college van B&W een advies aan de raad zou opstellen, met als kernvraag: is het gemeentelijke beleid rond zondagsrust in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn? Volgens het college is dat niet zo. Er is een onderzoek ingesteld door BRO Adviseurs. Burgemeester en wethouders vroegen de raad in te stemmen met het advies en het verzoek van de supermarkteigenaar tot aanpassing van de Verordening winkeltijden Goeree-Overflakkee af te wijzen. Alleen D66, SDP en VVD stemden tegen.

Goeree-Overflakkee is een van de weinige gemeenten in Nederland waar nog geen koopzondag mag. Dat moeten wij koesteren, pleitten ChristenUnie en CDA in hun stemverklaring.

Onrechtvaardig

Ronald Weydema van de VVD noemt het onrechtvaardig om een zondagsopenstelling voor enkele ondernemers te verbieden, terwijl andere wel open mogen. "Het gelijkheidsbeginsel is hier in het geding. Als gemeentebestuur moeten we alle ondernemers gelijke kansen bieden en dat is nu niet het geval. Het onderscheid tussen kustgebied, waar een supermarkt open mag en centrum, is kunstmatig.” Het was volgens de partij geen pleidooi om alle winkels open te laten zijn, maar wel een pleidooi om dit niet op voorhand te verbieden en het vertrouwen te hebben dat ondernemers daar hun eigen afweging in maken.

Jeffrey Verlegh van D66 stelde dat de winkeltijdenverordening van Goeree-Overflakkee niet voldoet aan de Europese dienstenrichtlijn. “De dwingende reden van algemeen belang is ons niet duidelijk, want zondagsrust is geen algemeen belang.” D66 vindt het voorkómen van oneerlijke concurrentie belangrijker. Volgens hem had de gemeente beter rond de tafel kunnen gaan met de diverse partijen om te proberen tot een compromis te komen, in plaats van te kiezen voor de dure juridische route, waar hoe dan ook partijen teleurgesteld gaan worden.

Correct

Wethouder Henk van Putten benoemde dat achter de juridische discussie een vraagstuk weggaat. “Dat zal helder zijn en dat zal de toekomst ook uitwijzen.” Hij zei in de tussentijd ervan overtuigd te zijn dat de huidige winkeltijdenverordening juist en correct is.

Enkele partijen geven aan dat het een mogelijkheid is de winkeltijdenverordening in een eventuele nieuwe coalitie na de verkiezingen van 2026 opnieuw besproken en vormgegeven kan worden, omdat niet meer de voltallige raad achter de huidige verordening staat.