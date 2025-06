Aldi terug op oude plek met duurzaam nieuw pand

Woensdagochtend 18 juni 2025 is om klokslag 08:00 uur de nieuwe Aldi-vestiging aan de Langeweg 113 in Sommelsdijk feestelijk geopend. Filiaalmanager Robert Hardjo verrichtte de openingshandeling door het traditionele lintje door te knippen. Het nieuwe gebouw, dat is verrezen op het terrein naast de voormalige vestiging, werd in korte tijd gerealiseerd. Het bijbehorende parkeerterrein biedt ruimte aan ruim 130 auto’s.

Door Ron Broekhart

Ruim voor de openingstijd had zich al een lange rij enthousiaste bezoekers gevormd, nieuwsgierig naar de vernieuwde winkel. Ter gelegenheid van de feestelijke opening stond er een foodtruck op het terrein, waar klanten gratis konden proeven van gerechtjes bereid met producten uit het eigen assortiment. “Twee maanden sluiting was vanwege de verbouwing noodzakelijk, maar dat is gebruikelijk in deze branche,” aldus Bob Duin, verantwoordelijk voor de bouwprojecten binnen de keten.

Duurzaam en toekomstgericht

De nieuwe winkel is ingericht volgens de nieuwste winkelformule en voldoet aan actuele duurzaamheidsnormen. Zo is het pand onder meer uitgerust met zonnepanelen, ledverlichting en moderne kassasystemen. “We kunnen hier nu echt de concurrentie aan en zijn blij met deze centraal gelegen locatie. Bovendien zitten we vlak naast een grote schoolgemeenschap,” vertelt de marketingmanager. “Maar onze medewerkers staan altijd voorop. In de winter was het oude pand nauwelijks warm te stoken, dus deze aanpassingen waren hard nodig,” voegt hij eraan toe.

De supermarktketen, bekend om het etaleren van producten in dozen, telt in Nederland circa 500 winkels en is actief in acht Europese landen. Wat ooit begon als een kleine winkel in het Duitse Essen-Schonnebeck, groeide uit tot een van de grootste handelsondernemingen van Europa. De eerste Nederlandse vestiging opende in 1973 in Tiel, na de overname van een lokale groothandel.

