Algeheel verbod recreatief verblijf op Goeree-Overflakkee

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft besloten om een algeheel verbod in te stellen op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens. Ze sluit hierbij aan bij de lijn van de regio Rotterdam-Rijnmond bij de toepassing van de op 30 maart afgekondigde noodverordening.

Regio

Bij het toepassen van de noodverordening is voor Goeree-Overflakkee – in aansluiting met de regio Zeeland – in eerste instantie alleen het recreatief nachtverblijf verboden. Dagrecreatie werd weliswaar ontraden, maar niet verboden. In de rest van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is echter de lijn gekozen om recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens in zijn geheel niet meer toe te staan. Met het besluit van de burgemeester sluit de gemeente Goeree-Overflakkee zich aan bij de lijn van de regio.

Ook geen onderhoud

Bij recreatieparken, campings en jachthavens is recreatief (nacht- én dag)verblijf niet meer mogelijk. Eigenaren en huurders mogen ook geen onderhoud meer plegen aan hun recreatieverblijf, tuin of schip. Alleen voor eigenaren en/of beheerders van de campings, recreatieparken en jachthavens is noodzakelijk onderhoud toegestaan.

Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk.

Eenduidig

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Met dit besluit ontstaat er binnen de regio een éénduidige lijn en voorkomen we verwarring die op dit gebied dreigde te ontstaan. Komend weekend is het Pasen. Doordat dagrecreatie nog steeds mogelijk was, voorzag ik – ondanks de eerder getroffen maatregelen – veel verkeersbewegingen van en naar campings, recreatieparken en jachthavens. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus. Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog, de druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen.”

Uitzonderingen

De eerdergenoemde uitzonderingen op deze maatregel blijven gelden, voor verblijf voor seizoenarbeiders, permanente bewoning, recreatief nachtverblijf in verband met aantoonbare medische noodzaak of tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding. De al toegekende uitzonderingen blijven dan ook van kracht.

Per direct

Deze maatregel gaat per direct in, hij is al vastgelegd in de noodverordening. Voor woensdag 8 april 16:00 uur zal er vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee echter geen handhaving plaatsvinden. Op deze manier kan de communicatie aan betrokkenen over dit besluit op een goede wijze plaatsvinden. De noodverordening is van kracht voor onbepaalde tijd. Zodra er ruimte of noodzaak is om deze aan te passen zal de veiligheidsregio hierover besluiten.