Alle parkeerplaatsen stranden Goeree-Overflakkee weer open

Moederdagweekend 2020 gaan ook de kleinere parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee weer open. De week ervoor was parkeren op de grote parkeerplaatsen bij de stranden van Ouddorp al mogelijk. Hiermee zijn alle parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee weer open.





De versoepeling is mogelijk omdat de bezoekers zich goed aan de maatregelen houden. Met elkaar zetten we de weg in om, als het mogelijk is, stap voor stap de maatregelen te versoepelen. De prioriteit blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen. De parkeerplaatsen die dit weekend weer opengaan zijn: Ouddorp beach (Noordweg Ouddorp), De Kwade Hoek (Oostdijkseweg Goedereede), het strand bij de Vuurtoren (Westhoofdduinpad Ouddorp) en het strand van Herkingen.

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roept iedereen op om zorgvuldig met deze versoepeling om te gaan. “Als u naar het strand gaat, neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en medemens. Het is belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt en elkaar de ruimte geeft. Vermijd grote groepen. Ziet u grote drukte? Loop ervan weg, zoek een andere plek op of ga weer naar huis.”

De politie en de BOA’s houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als bezoekers de maatregelen goed opvolgen kunnen de parkeerplaatsen openblijven.