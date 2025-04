Alleen vandaag nog inschrijven voor de Tulpentocht

De inschrijving voor de Tulpentocht zaterdag 12 april 2025 sluit vandaag, inschrijven aan de start kan niet. Zoals altijd staat de tocht in het teken van een aantal goede doelen met een relatie tot Goeree-Overflakkee.

Wandelaars, fietsers en scootmobielers kunnen tijdens de tocht genieten van de schitterende tulpenvelden en al het moois wat de polders van Goeree-Overflakkee te bieden heeft. Er zijn afstanden van 11, 17,5 en 26 kilometer voor de wandelaars. Er is ook een fietsroute van 30 kilometer.

Het totaal aantal deelnemers op dit moment is ruim 2300, waarvan de helft van Goeree-Overflakkee afkomstig is. De meeste van de deelnemers komen uit Middelharnis, namelijk 253, op de voet gevolgd door 234 Sommelsdijkse wandelaars. De gemiddelde leeftijd aan de start zal 54 jaar zijn. 70% van de deelnemers is vrouw.

De tulpen staan volop in bloei. Door de warme temperaturen van de afgelopen weken zijn ze vroeger dan anders in bloei geraakt. De afgelopen weken moesten de telers de velden al flink beregenen. De tocht is nu een week vroeger dan vorig jaar. Daardoor zullen de wandelaars flink veel kleurrijke bloemen zien en nog geen gekopte stelen.

De startlocatie is vanaf het kantoor van De Vogel Verzekeringen & Financieel Advies in Middelharnis. Bij de start ontvangen deelnemers hun stempelkaart en de route op papier. Inschrijven is alleen vandaag nog mogelijk. Inschrijven aan de start kan niet. Meer informatie is te vinden op de website van de Tulpentocht: www.gosportevents.nl/go-tulpentocht.

Door Internetredactie Omroep Archipel