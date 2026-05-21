Bouw fietstunnel Nieuwe-Tonge stilgelegd na advies van DCMR
Donderdag 21 mei 2026
De bouw van de fietstunnel bij Nieuwe-Tonge loopt vertraging op. Op advies van DCMR wordt eerst aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd voordat de benodigde CSM-wanden kunnen worden aangebracht. Volgens de betrokken partijen heeft de vertraging naar verwachting geen gevolgen voor de einddatum van het totale project.
In april en mei 2026 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor het aanbrengen van de zogenoemde CSM-wanden. Deze wanden worden in de ondergrond gevormd door grond, water en cement met elkaar te mengen. Zo ontstaat een stabiele en waterdichte constructie die nodig is voor de aanleg van de fietstunnel.
Tijdens de afrondende fase van deze voorbereidingen adviseerde DCMR om aanvullend milieukundig bodemonderzoek uit te voeren. "Voor toepassing van deze techniek is aanvullend bodemonderzoek nodig om een milieuverklaring op te stellen. De aannemer werkt op dit moment aan de onderzoeksopzet. Pas daarna kan verdere beoordeling van deze onderzoeken plaatsvinden", laat een woordvoerder van DCMR weten.
Zolang het onderzoek loopt, liggen de werkzaamheden aan de fietstunnel stil. Wanneer de resultaten bekend zijn en de aanleg kan worden hervat, is nog niet duidelijk. Ondanks de vertraging verwachten de betrokken partijen vooralsnog geen gevolgen voor de einddatum van het totale project. Wel wordt de planning voor de bouw van de fietstunnel aangepast aan de uitkomsten van het aanvullende onderzoek.
