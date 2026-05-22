Rookwolk boven Den Bommel in wijde omgeving te zien





Vrijdagavond 22 mei 2026 kwamen er bij de meldkamer van de brandweer meerdere telefoontjes binnen vanwege een brand in Den Bommel. De rook was in de wijde omgeving te zien. Een van de melders dacht dat er brand was uitgebroken aan de achterzijde van een woning aan de Johan Frisolaan.

De brandweer hoefde niet ver te rijden, ze waren namelijk al op de locatie van de brand.

Al snel bleek dat het niet ging om een woningbrand, maar om het gecontroleerd verbranden van de overblijfselen van het huttendorp. De jeugdbrandweer hield, onder begeleiding van de volwassen brandweer, toezicht op het vuur.

Door Internetredactie Omroep Archipel