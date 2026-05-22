Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257

Vrijdag 22 mei 2026

Op de brug bij de Krammersluizen in de N257 is vrijdag 22 mei 2026 een storing ontstaan. Door een technisch mankement gingen de slagbomen omstreeks 16:35 uur niet meer open, waardoor het verkeer ernstige hinder ondervond. Er was aan beide zijden van de brug een flinke file ontstaan.

De brug maakt deel uit van de N257 over de Krammersluizen en vormt een belangrijke verkeersverbinding tussen Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Sint-Philipsland/Tholen.

Een monteur heeft de storing kunnen verhelpen. Rond 19:00 uur kwam het verkeer weer op gang. Over de oorzaak is niks bekend.

Door Internetredactie Omroep Archipel

