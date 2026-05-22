Storing brug Krammersluizen zorgt voor lange file op N257





Op de brug bij de Krammersluizen in de N257 is vrijdag 22 mei 2026 een storing ontstaan. Door een technisch mankement gingen de slagbomen omstreeks 16:35 uur niet meer open, waardoor het verkeer ernstige hinder ondervond. Er was aan beide zijden van de brug een flinke file ontstaan.

De brug maakt deel uit van de N257 over de Krammersluizen en vormt een belangrijke verkeersverbinding tussen Schouwen-Duiveland, Goeree-Overflakkee en Sint-Philipsland/Tholen.

Een monteur heeft de storing kunnen verhelpen. Rond 19:00 uur kwam het verkeer weer op gang. Over de oorzaak is niks bekend.

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel