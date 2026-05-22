“Mijn moeder verkocht mij”: Ingrid (62) deelt haar aangrijpende verhaal





In een aangrijpend interview vertelt de 62-jarige Ingrid uit Dirksland haar schokkende levensverhaal. Van haar achtste tot haar zestiende werd zij door haar eigen moeder verkocht aan mannen. Nu deelt zij haar verhaal om andere kinderen in dezelfde situatie te helpen.

Ingrid groeide op in een gezin met veel ruzies en een scheiding. Nadat haar vader vertrok, had haar moeder geld nodig voor luxe zaken. Daarom moest Ingrid van haar moeder "lief zijn" voor mannen die boven op haar wachtten. Ingrid vertelt dat ze op een gegeven moment niet meer als kind werd gezien, maar als een voorwerp. Haar moeder noemde haar zelfs niet meer bij haar naam.

Waarom greep niemand in?

Het misbruik bleef jarenlang geheim. Volgens Ingrid wilden mensen om haar heen het niet zien, omdat het te erg was om te geloven dat een moeder zoiets doet. Ook de hulpverlening faalde. De Raad voor de Kinderbescherming kwam wel op bezoek, maar zij zagen alleen een opgeruimd huis en geen signalen van het misbruik. Er waren wel aanwijzingen, zoals dure spullen in huis die de moeder van een uitkering nooit had kunnen betalen.

Een nieuwe missie

Na een lange periode van zware trauma’s en veel therapie, gaat het nu beter met Ingrid. Ze heeft van haar verdriet haar missie gemaakt. Ze werkt nu als adviseur om kinderhandel in Nederland bekender te maken.

Ingrid geeft tips waar mensen op kunnen letten:

• Wordt een kind door de ouders nog wel bij de naam genoemd?

• Krijgt het kind goede zorg, zoals bezoekjes aan de tandarts of dokter?

• Hoe praat het kind over zichzelf?

Met haar verhaal wil Ingrid ervoor zorgen dat kinderen die nu in de problemen zitten, sneller worden gezien en geholpen. "Mijn tragedie is al gebeurd, maar de kinderen van nu hebben nog steeds geen stem," aldus Ingrid.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel