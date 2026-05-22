Liefde voor vrachtwagens staat centraal bij Chauffeursvereniging Flakkee





Chauffeursvereniging Flakkee is al ruim zestig jaar een begrip op Goeree-Overflakkee. Wat ooit begon als een initiatief van een aantal chauffeurs om het onderlinge contact en de saamhorigheid binnen het vak te behouden, is uitgegroeid tot een actieve vereniging die evenementen en activiteiten organiseert voor chauffeurs, liefhebbers en inwoners van het eiland.

De vereniging is opgericht op 21 maart 1963, in een periode waarin het transport op het eiland sterk vertegenwoordigd was. Veel transportbedrijven reden destijds door heel Europa en zelfs daarbuiten. Met de opening van de Haringvlietbrug verdwenen de wachttijden bij de veerponten en daarmee ook de spontane ontmoetingen tussen chauffeurs.

Dewi Klem van de vereniging geeft zelf aan dat door de jaren heen het chauffeursvak flink is veranderd. “Net als in vele sectoren is er bijvoorbeeld een tekort aan mensen. En de regels en wetgeving maken het er voor de chauffeur vandaag de dag ook niet leuker op. Het is hard werken en je bent veel van huis, dat is niet voor iedereen weggelegd.” Juist daarom zegt hij er zo van te genieten dat veel jonge mannen toch het vak van chauffeur kiezen en tijdens een Truckshow trots “hun werkpaard” komen laten zien.

De 19e editie van dit evenement vond plaats op zaterdag 9 mei 2026 in Stellendam. “De Truckshow is weer super verlopen. Het mooie weer speelde natuurlijk ook een rol, dat zorgt er toch voor dat er mensen op pad gaan”, blikt Dewi terug.

Passie voor vrachtwagens

“Het mooie vind ik dan ook als chauffeurs met een groep komen. Ze hebben elkaar soms onderweg ontmoet en gaan in hun vrije tijd met elkaar op pad. Die passie voor de vrachtwagens vind ik mooi om te zien. Dat maakt het organiseren ook leuk om te doen. En er is veel onmisbare hulp van vrijwilligers en bedrijven voor en tijdens de dag, waar we heel blij mee zijn."

Ook dit jaar trokken chauffeurs weer massaal naar de Visafslag bij Stellendam. “Nu we dit al zoveel jaar organiseren, kunnen we ook zien dat de opkomst redelijk hetzelfde blijft, wat we natuurlijk geweldig vinden. We hebben ruimte voor zo'n 150 vrachtwagens en er komen er jaarlijks wel rond de 135 à 140. Dit jaar precies 135 trucks."

Voor de bezoekers is het een mooi gezicht om alle vrachtwagens van dichtbij te kunnen bekijken in plaats van ze langsrazend op de weg te zien. “Als je op een Truckshow loopt en die grote gepoetste wagens daar ziet staan, is het toch wel indrukwekkend. Iedere chauffeur heeft zijn of haar auto ook weer anders opgetuigd met lampen, spuitwerk en qua interieur. Dat maakt het ook leuk om te bekijken. En de sfeer is altijd goed: gezellig tussen de chauffeurs en je komt altijd wel bekenden tegen.”

Foto met een vissersboot

Ook de deelnemers zelf vinden het een mooi evenement om naartoe te komen volgens Dewi. “Er zijn er bij die al jaren deelnemen met hun vrachtwagen en zeggen dat het een mooie aftrap is van het truckshowseizoen. De locatie zelf trekt ook veel deelnemers aan. Ze vinden het prachtig om nog even een foto te maken van hun truck met een vissersboot. Levert altijd mooie plaatjes op. Al met al is het altijd een mooie en gezellige dag.”

Naast de Truckshow is de vereniging vooral bekend van de jaarlijkse Truckrun over het eiland. Maar daarnaast worden er door het hele jaar heen tal van activiteiten georganiseerd, zowel voor bezoekers als voor de eigen leden. “Zo houden we elk jaar een Demodag. Op deze dag komen vrachtwagendealers van verschillende merken naar ons eiland en hebben chauffeurs de kans om eens een ander merk vrachtwagen te ervaren in plaats van het merk waar ze elke dag in rijden: een unieke kans.” De Chauffeursvereniging werkt ook samen met voetbalvereniging De Jonge Spartaan. “We hebben al een paar keer het koppelklaverjassen samen georganiseerd. Dit bevalt goed en wordt ook druk bezocht gelukkig.”

En ook de opkomst bij de Truckshow in Stellendam laat zien dat het evenement een vaste en geliefde traditie blijft voor zowel chauffeurs als bezoekers uit de regio en daarbuiten.

Door Internetredactie Omroep Archipel